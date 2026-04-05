Álvaro Uribe se refirió a Iván Cepeda y a su padre: “Promovió la lucha armada de frente; su hijo, engaña con la paz total”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido una de las figuras políticas que ha mantenido una tensión por varios años con Iván Cepeda, negociador de paz y con quien se enfrentó en un tribunal por un caso de testigos falsos, del cual no logró salir victorioso en primera instancia. Ahora, Uribe se enfrenta indirectamente con Cepeda en las elecciones presidenciales, pues su candidata, Paloma Valencia, está compitiendo con este por la presidencia del país.

Durante los últimos días, Uribe se ha pronunciado en contra de Cepeda, revelando algunos datos sobre los intereses del congresista y los peligros de que suba al poder. Durante este domingo, aprovechó X para pronunciarse sobre el padre de Cepeda, quien hizo parte del Partido Comunista.

Aprovechó además para defender a su hermano, Santiago Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”, precisó Uribe.

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Aseguró además que Manuel Cepeda fue un “alto jerarca” que “sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC”.

Aprovechó para hacer una crítica al candidato Cepeda, asegurando que este promueve la violencia que esconde en la Paz Total, que este año lleva el récord de 35 masacres.

Este fue el pronunciamiento del exmandatario. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

“Arquitecto de la invasión de coca. Trata de negar la Constituyente pero recoge firmas. Personaje de Farc en computadores de Reyes. Promotor de la impunidad de Santrich y Márquez, que crearon la Nueva Marquetalia, que asesinó a Miguel Uribe. Habla de transparencia y es candidato de las organizaciones criminales y de la corrupta contratación pública directa de 32 billones de pesos”, indicó.

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Aprovechó para hablar del caso de su hermano, Santiago Uribe, asegurando que cuando trata de desmentir a Cepeda, este acude a la condena de Santiago.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, vivió un juicio tras varios años de acusaciones. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

“Mi hermano Santiago fue absuelto por varios fiscales y un juzgado. Acusado por Eduardo Montealegre. Espera decisión de la Corte sobre la condena del Tribunal. Todos los demás acusados de conformar el grupo criminal están absueltos, incluso alguno(s) tuvo/tuvieron como abogado a Jesús María Valle, q.e.p.d”, comentó.