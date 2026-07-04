Álvaro Uribe: “Falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre”

Este viernes, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la Fiscalía negó la solicitud de aplazar la indagatoria en su contra por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

“Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor”: Uribe tras ser llamado a indagatoria

“Fiscalía no abuse, no infiera para señalarme de criminal sin practicar las pruebas”, aseguró en un trino.

Este sábado, el expresidente publicó otro mensaje en el que rechaza versiones que han circulado históricamente sobre lo que sucedió en esa masacre.

“Falso que el helicóptero de la Gobernación de Antioquia hubiera volado sobre el Aro al momento de la masacre. Eso está desvirtuado por el control técnico de la ruta de vuelo del aparato (Bitácora). Sus pilotos, que venían de las gobernaciones de Gilberto Echeverri y Juan Gómez, han declarado en todas las instancias desde 1998. El helicóptero era manejado con independencia por el Servicio Aéreo de Salud".

En otro mensaje aseguró: “¿Quién ordenó la masacre de El Aro? Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros que envió a los hombres a la zona, declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación. La incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas”