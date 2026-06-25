Uribe envió mensaje a Keiko Fujimori tras resultados electorales

El expresidente Álvaro Uribe compartió esta mañana de jueves, 25 de junio, un mensaje a Keiko Fujimori, a quien los resultados electorales la ubican, parcialmente, como presidenta electa de Perú.

“Felicitaciones a Keiko Fujimori por su victoria en el Perú y al Perú por despejar un camino democrático. Hace cuatro años, ella, con la mayor responsabilidad democrática, reconoció al presidente que le ganó también por escasos 40.000 votos. Hoy ella ha ganado, también es una suerte para América Latina”, dijo el expresidente a través de X.

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A propósito, durante las últimas horas, Fujimori agradeció el respaldo de los electores.

“Frente a estos resultados lo primero que quiero es agradecer al pueblo peruano; esta elección la han ganado los ciudadanos; Ha sido larga la espera, todavía faltan algunas actas por contabilizar”, dijo Fujimori en una rueda de prensa.