Abelardo De La Espriella ratifica su intención de construir puentes de cooperación con Israel

Una de las promesas del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, consistió en recomponer las relaciones con el Estado de Israel, que venían rotas desde mayo de 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro, debido a la guerra en Oriente Medio.

Prueba de ese compromiso ha sido el intercambio de mensajes con autoridades israelíes. El presidente respondió este domingo 9 de agosto a un mensaje de felicitación del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon.

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“Colombia e Israel comparten una amistad que estamos decididos a fortalecer”, escribió De La Espriella en X. El mandatario señaló que esta nueva etapa estará enfocada en ampliar la cooperación en áreas como innovación, seguridad y desarrollo económico. “De Colombia a Jerusalén, seguiremos construyendo puentes sólidos y duraderos entre nuestras naciones”, agregó.

El pronunciamiento respondió a un mensaje de Danon, quien felicitó al nuevo presidente colombiano tras su posesión y expresó su expectativa de que el cambio de Gobierno permita estrechar los vínculos entre los dos países y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

“Mientras Colombia inicia este nuevo capítulo, que fortalezca los lazos entre nuestros pueblos y cree nuevas oportunidades para la cooperación, la prosperidad y el entendimiento mutuo”, sostuvo Danon.