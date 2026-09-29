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Exministros de Petro no han regresado vehículos de la UNP

Además de algunos exministros, tampoco han devuelto los automotores excongresistas y exfuncionarios.

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Redacción Semana
29 de septiembre de 2026 a las 11:07 a. m.
Foto de camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
Foto de camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Foto: UNP

El director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, reveló en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que algunos exministros de la administración de Gustavo Petro no han regresado los automotores que les fueron asignados a sus esquemas de seguridad.

La problemática no es solo con exministros, también con exsenadores y exrepresentantes.

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“Algunos congresistas se llevaron los vehículos; no los han entregado. Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos y no los han entregado”, describió Didier Blanco frente a la Comisión.

Él explicó que, por esa razón, la transición en la Unidad Nacional de Protección no ha sido fácil: “Por eso, a algunas personas no se les ha podido implementar”.

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