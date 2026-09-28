Piden al presidente Abelardo De La Espriella que militarice a Bogotá; esta es la razón

El presidente Abelardo De La Espriella ha demostrado que la seguridad será una de las principales prioridades de su mandato, razón por la cual le están pidiendo que contemple la posibilidad de militarizar a Bogotá ante la aparición de banderas del ELN en algunas localidades.

La petición la está haciendo el activista Josías Fiesco, quien aseguró que Bogotá debe estar dentro de la agenda de seguridad que tiene el mandatario para recuperar la seguridad.

“Bogotá está asfixiada por la inseguridad. El comercio ilegal, las economías criminales y el creciente problema de las pandillas tienen sitiados a los ciudadanos”, señaló Josías.

Asimismo, pidió que, a través de Clara Lucía Sandoval, gerente encargada para Bogotá, se gestione la inclusión de la capital en el plan de seguridad y en los patrullajes que adelante el mandatario en distintas ciudades del país.

“Bogotá también necesita presencia, autoridad y control territorial. Presidente Abelardo: urge militarizar también la capital”, concluyó el activista.