Fuerzas Militares confirman entrega por parte de las disidencias de las Farc del cuerpo de un soldado asesinado en Cauca

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez, confirmó que fue entregado a los organismos humanitarios el cuerpo de un soldado que había sido robado por las disidencias de las Farc en el Cauca luego de un ataque con drones con explosivos.

“Nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera regresa hoy con su familia. Las Fuerzas Militares representan al Estado colombiano y actúan bajo la Constitución y la ley. Quienes delinquen deberán responder ante la justicia por sus actos”, indicó el general Rodríguez.

Agregó el alto mando militar que “su cuerpo, sustraído tras los combates en El Tambo, Cauca, fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. A la familia de nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera, nuestro abrazo y acompañamiento. Su sacrificio honra el uniforme y el país que juró defender”.

Por último, indicó el general Rodríguez que la acción de las disidencias de las Farc viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.