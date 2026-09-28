Disidencias de Mordisco no han regresado cadáver de soldado asesinado en Cauca

El Ejército denunció que las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco se llevaron el cuerpo del soldado José Torres, quien fue asesinado luego de ataque de drones con explosivos.

Las disidencias de Iván Mordisco se llevaron el cadáver de un militar. Foto: AFP

Sobre el repudiable caso, dijo el Ejército: “Durante las confrontaciones fue asesinado nuestro soldado profesional Idel José Torres Herrera. En desarrollo de la situación, y tras presentarse un ataque con drones y armas de largo alcance contra las tropas, el cuerpo de nuestro héroe fue sustraído del lugar de los hechos, impidiendo hasta el momento su recuperación”.

Añadió el Ejército: “Rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en zona rural de El Tambo, #Cauca, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 4, de @Ejercito_Div3, sostienen combates contra integrantes de la estructura Carlos Patiño".

Nuevo ataque de drones con explosivos conta en el Ejército en Cauca. Foto: Suministrada a Semana Api.

Así mismo, indicó la autoridad militar: “Este tipo de hechos, además de vulnerar el respeto a la dignidad personal de quienes pierden la vida en medio de las hostilidades, impide que la @FiscaliaCol adelante los actos urgentes necesarios para la investigación penal y profundiza el dolor de una familia que merece despedir dignamente a su ser querido”.

En medio de la grave situación con el cuerpo sin vida del soldado Torres, el Ejército solicitó la intervención de organismos humanitario.

“Se solicitó la intervención inmediata de organismos humanitarios y el CICR brindará mediación, ante lo cual se pide igualmente intervención de la @DefensoriaCol, autoridades civiles y demás instituciones competentes, para facilitar la recuperación y entrega digna del cuerpo de nuestro soldado garantizando el respeto por su memoria”, señaló el Ejército.

El Ejército pidió la intervención de los organismos humanitarios para recuperar el cadáver de un soldado asesinado en Cauca. Foto: Francisco Calderón

Es de recordar que las disidencias de las Farc de Mordisco son objetivo prioritario de la Fuerza Pública por orden del presidente Abelardo De La Espriella.