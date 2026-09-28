Una ofensiva de la Policía contra diferentes estructuras y rentas criminales dejó un importante balance operativo en Bogotá durante la última semana. En total, las autoridades realizaron 15 diligencias de registro y allanamiento, procedimientos que terminaron con la captura de 36 personas señaladas de estar relacionadas con diferentes delitos.

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Durante las intervenciones fueron incautadas 20 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de $60 millones en efectivo, elementos que, de acuerdo con la Policía Nacional, estarían relacionados con las actividades ilícitas investigadas.

Uno de los procedimientos destacados ocurrió en la localidad de Kennedy, donde dos personas fueron capturadas por su presunta relación con el tráfico de estupefacientes. Durante el allanamiento, los uniformados encontraron dos pistolas, un revólver, varios cartuchos, marihuana, dos teléfonos celulares y $44 millones en efectivo.

Además, uno de los detenidos tenía una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos y, según las autoridades, registraba una anotación por homicidio.

Otro de los resultados se produjo en Ciudad Bolívar, donde fueron capturadas dos personas que, según la investigación, harían parte de la banda delincuencial conocida como La Plancha.

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15 allanamientos permitieron capturar a 36 personas e incautar 20 armas de fuego, más de 21 kg de estupefacientes y $60 millones.



Seguimos trabajando por la seguridad de #Bogotá. pic.twitter.com/go4PAMIyLB — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 28, 2026

La estructura criminal a la que presuntamente pertenecerían los dos señalados, sería la responsable del asesinato Intendente Edilberto Pinilla, hecho ocurrido el pasado 26 de agosto. Durante las diligencias fueron encontrados estupefacientes, teléfonos celulares, cartuchos calibre 32 y cerca de $2 millones en efectivo.

En esa misma localidad se produjo otra captura durante la ofensiva. En este caso, una persona fue señalada de exigir $2 millones a una víctima, presuntamente como condición para permitirle continuar con una construcción que adelantaba en un lote.

Por otro lado, en San Cristóbal, unidades del Gaula capturaron a dos personas que, de acuerdo con las investigaciones, se identificaban como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia. Según las autoridades, habrían utilizado este nombre para generar temor entre transportadores informales y exigirles dinero.

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Uno de los capturados registra antecedentes por concierto para delinquir agravado y fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, según el reporte policial.

Los resultados hacen parte de las acciones que adelanta la Policía Metropolitana de Bogotá para afectar las estructuras dedicadas a delitos como la extorsión, el tráfico de estupefacientes y el homicidio.

La institución señaló que continuará desarrollando labores de investigación y operativos en diferentes sectores de la capital con el objetivo de identificar a las personas y organizaciones vinculadas con actividades criminales.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación que pueda representar un riesgo para la seguridad.