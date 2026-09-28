Una mañana de largas filas viven este lunes, 28 de septiembre, los viajeros que llegan al aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Usuarios reportaron congestión en la terminal y señalaron que la espera se extendía por diferentes zonas del aeropuerto.

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Los inconvenientes estarían relacionados con la lentitud en la atención en la zona de registro de pasajeros, según algunos medios.

La situación fue reportada desde las primeras horas de la mañana y generó preocupación entre quienes tenían vuelos programados.

Ante los reportes de congestión, la Aeronáutica Civil entregó recomendaciones a los viajeros y explicó que durante las horas de mayor movilización aumenta considerablemente el flujo de pasajeros.

La entidad pidió llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

También recomendó retirar, antes de pasar por los filtros de seguridad, objetos metálicos, accesorios y dispositivos electrónicos, con el propósito de evitar demoras durante la revisión.

Largas filas de viajeros se registran este lunes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Foto: Foto X @CaracolBquilla

El equipaje, otro de los reclamos recientes

La situación se presenta pocos días después de nuevas quejas de viajeros por las condiciones de la terminal.

El Heraldo informó recientemente sobre denuncias relacionadas con la sala de maletas de vuelos internacionales, donde usuarios señalaron el deterioro de las instalaciones y cuestionaron que solo hubiera una banda para recibir a los viajeros internacionales.

Las dificultades con la infraestructura del aeropuerto no son nuevas.

Documentos oficiales de la ANI y Aerocivil han registrado obras relacionadas con el sistema de transporte de equipajes, incluida la instalación de una segunda banda para la recepción de equipaje internacional y un sistema para el nuevo edificio de maletas nacionales.

Además, durante septiembre, Aerocivil ha adelantado trabajos de mantenimiento en el sistema de climatización del aeropuerto.

La entidad advirtió que esas intervenciones podrían generar variaciones de temperatura en algunas salas durante las semanas de ejecución.

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Por ahora, la recomendación para los pasajeros es llegar con suficiente anticipación y tener en cuenta las indicaciones de Aerocivil, especialmente durante las horas de mayor movimiento.

La situación de las filas podría generar mayores tiempos de espera en los procesos de registro y seguridad.

Los usuarios siguen reportando largas filas en la terminal aérea. Hasta el momento, el aeropuerto no ha explicado oficialmente la causa de la congestión.