Gobernadora del Chocó revela en SEMANA detalles de la inauguración del Aeropuerto José Celestino Mutis

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció la inauguración este viernes, 25 de septiembre, de la primera fase del lado tierra del Aeropuerto José Celestino Mutis, ubicado en Bahía Solano, una obra que, según explicó, representa un avance importante para la conectividad aérea, el turismo y la economía pesquera del departamento.

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“Mañana vamos a inaugurar la fase 1 del lado tierra del Aeropuerto José Celestino Mutis, que es el aeropuerto de Vallesolano”, afirmó la mandataria en entrevista con SEMANA, al explicar que el proyecto está compuesto por dos fases: la terminal aeroportuaria de pasajeros y carga de pesca, y una segunda etapa relacionada con los servicios aeroportuarios.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Foto: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

Según la gobernadora, la nueva terminal convierte al aeropuerto en una de las instalaciones más modernas no solo del Chocó, sino del litoral Pacífico colombiano.

“Pasa a ser un aeropuerto moderno, automático, con bandas automáticas tanto en la recepción del equipaje como en la sala de counter y en la entrega de equipaje cuando llegan los viajeros”, señaló.

La mandataria destacó además que la infraestructura fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades económicas y turísticas de Bahía Solano, un municipio que recibe numerosos visitantes y que tiene una importancia estratégica para la pesca artesanal.

“Bahía Solano es el principal proveedor nacional de pesca fresca diaria a través de la red de frío, que manda diariamente la pesca artesanal hacia el centro del país, sobre todo a Bogotá y Medellín, para los restaurantes que tienen oferta de pesca fresca”, explicó.

Inauguración del Aeropuerto José Celestino Mutis. Foto: Gobernación del Chocó.

Por esa razón, el nuevo aeropuerto contará con un espacio especial para facilitar la revisión y manejo del pescado antes de su traslado en vuelos comerciales. También tendrá zonas destinadas a la promoción de artesanías locales dentro de la terminal.

La gobernadora explicó que la segunda fase del proyecto, actualmente en construcción, corresponde a los servicios aeroportuarios, donde se contempla una zona de bombería con hangar, máquina de bomberos y todas las capacidades necesarias para garantizar la seguridad operacional.

“Vamos a tener un área grande de bombería con todo lo que es el hangar de bomberos, la máquina de bomberos, absolutamente todo con las capacidades que debe tener para poder recibir aviones más grandes y cuidar la infraestructura de la terminal”, aseguró.

La división del proyecto entre Nación y departamento

La mandataria explicó que el proyecto fue dividido inicialmente en dos componentes: el lado aire y el lado tierra. El primero corresponde a la pista y la torre de control, mientras que el segundo incluye la terminal aeroportuaria, los servicios de bomberos y el cerramiento perimetral.

“El lado aire va a instancias o responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que el lado tierra correspondía a la Gobernación del Chocó”, explicó.

De acuerdo con la gobernadora, cuando asumió el cargo, encontró dificultades en el avance del componente correspondiente al lado aire, que estaba bajo responsabilidad de la Aeronáutica Civil.

“Ese proyecto no avanzó. Yo realmente no podría decir qué pasó; eso tocaría consultarlo con la Aeronáutica. Por alguna razón no se hizo en su momento la ampliación de la pista como estaba previsto”, afirmó.

¿Pondrías a prueba tu #CulturaAeronáutica?

Llegó uno de los meses más mágicos para el avistamiento de ballenas jorobadas y el Pacífico colombiano es el destino protagonista. Este es un aeropuerto único en el mundo: el Aeropuerto José Celestino Mutis. pic.twitter.com/9SPlgyMjD3 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) September 2, 2026

Sin embargo, aseguró que la administración departamental decidió continuar con la parte que le correspondía y culminar la terminal aeroportuaria.

“El lado tierra era nuestra responsabilidad y nosotros teníamos que terminarlo”, dijo.

La gobernadora también señaló que durante una reunión del presidente de la República con empresarios, realizada el 7 de septiembre, quedó priorizado dentro del plan vial y de transporte del Chocó el compromiso del Gobierno nacional para avanzar en la terminación del lado aire y completar así la totalidad del aeropuerto.

Una obra financiada con recursos del departamento

Uno de los puntos que la gobernadora pidió resaltar es que la terminal entregada fue financiada con recursos propios del departamento.

La intervención, que contó con una inversión superior a los 31.000 millones de pesos, financiada con recursos del Sistema General de Regalías, incluyó la construcción de una nueva terminal de pasajeros, el cerramiento perimetral de seguridad y obras complementarias para mejorar los servicios aeroportuarios y las condiciones de navegación aérea.

“Estos son recursos del departamento. La terminal aeroportuaria que estamos entregando no la financió el Gobierno nacional; la pagamos con nuestros recursos de regalías”, afirmó.

También explicó que, al llegar a la Gobernación, encontró el proyecto en estado crítico y que fue necesario implementar una estrategia especial de seguimiento junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“Era un proyecto crítico. Junto con el DNP hicimos una estrategia de gerencia especial para los proyectos críticos que encontré. Logramos levantar la medida de suspensión de giros, ajustarlo y hacer un seguimiento muy juicioso hasta lograr terminarlo”, indicó.

La mandataria comparó ese proceso con una defensa “cuerpo a cuerpo” en baloncesto, haciendo referencia al seguimiento permanente que, según dijo, permitió recuperar la obra.

“Lo recuperamos, lo estabilizamos, lo terminamos y estamos listos para inaugurarlo”, aseguró.

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Tres aerolíneas trasladarán su operación al nuevo aeropuerto

La gobernadora confirmó además que tres aerolíneas ya trasladaron de manera definitiva sus operaciones al Aeropuerto José Celestino Mutis: Satena, Clic y Moon Flights.

Adicionalmente, explicó que la terminal contará con un espacio para vuelos chárter, donde operan servicios particulares hacia destinos como Quibdó y Medellín.