Crisis ambiental en el Chocó: incendio ya genera afectaciones de salud y en la operación aérea

Una situación ambiental crítica se registra en Bahía Solano, Chocó, donde un incendio en el botadero de basuras ha generado afectaciones en la salud de la población y en la operación aérea del municipio.

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La alerta fue emitida por la Personería, que advirtió sobre las consecuencias del humo producido por la quema de basuras en un espacio que funciona sin las condiciones técnicas adecuadas.

De acuerdo con el reporte, las altas temperaturas que se han presentado en los últimos días habrían favorecido la propagación del fuego en este punto, donde se acumulan desechos sin control. Como resultado, una densa nube de humo se ha expandido por gran parte del territorio, alcanzando zonas rurales y afectando a comunidades cercanas.

Incendio ya genera afectaciones de salud en la comunidad. Foto: Redes sociales

El impacto ya se siente entre los habitantes, especialmente en población vulnerable. Niños y adultos mayores han presentado molestias asociadas a la exposición constante al aire contaminado.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran dificultades respiratorias e irritaciones en los ojos, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades locales frente a un posible agravamiento de la situación si las condiciones persisten.

La emergencia también ha tenido efectos en la conectividad del municipio. El aeropuerto local ha visto restringidas sus actividades debido a la presencia de humo en el ambiente, lo que complica la movilidad en una zona donde el transporte aéreo es fundamental para el ingreso y salida de personas y suministros.

Desde la Personería se ha insistido en que este tipo de episodios evidencia problemas estructurales en el manejo de residuos sólidos. La falta de una infraestructura adecuada para su disposición final ha sido señalada como una de las causas de fondo que hoy agravan el panorama.

En ese sentido, se ha reiterado la necesidad de avanzar en la construcción de un relleno sanitario que permita un tratamiento más seguro de los desechos.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales, la capacidad de respuesta ha resultado insuficiente.

La administración municipal y los organismos de socorro han intentado contener la emergencia, pero enfrentan limitaciones en recursos y equipos.

En medio de este escenario, el personero Carlos Mario Cardona hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales:

“No contamos con la maquinaria necesaria. El Cuerpo de Bomberos ha estado haciendo humanamente lo posible por contrarrestar la situación, pero tampoco dispone de los equipos requeridos. Desde la Personería Municipal hacemos un llamado al Gobierno nacional para que brinde apoyo al municipio de Bahía Solano y así afrontar esta crisis ambiental que está afectando la salud y el derecho a un medio ambiente sano”.

Se informó que no se cuentan con los equipos adecuados para hacerle frente a la situación. Foto: Redes sociales

La situación preocupa no solo por los efectos inmediatos, sino por el alcance que podría tener si no se adoptan medidas oportunas. Más de 13.000 habitantes podrían verse afectados por la contaminación del aire y sus consecuencias, en un contexto en el que ya se reporta un incremento en enfermedades asociadas a estas condiciones.

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Ante este panorama, la comunidad ha solicitado la intervención de entidades departamentales y nacionales para atender la emergencia y evitar que continúe escalando. Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre la evolución del incendio y las soluciones de fondo que permitan prevenir este tipo de situaciones en el municipio.