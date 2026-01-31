La Fiscalía reportó este sábado, 31 de enero, que dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano, en Chocó, y una particular se habrían apropiado de recursos del municipio por más de 370 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, dichas presuntas irregularidades fueron detectadas a través de transferencias realizadas desde las cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano.

Es por ello que los dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano, identificados como Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, jefe de Presupuesto, y Rodrigo Viñuela Jaramillo, secretario de Hacienda del municipio, fueron judicializados.

Los dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano en poder de las autoridades. Foto: Imagen suministrada por la Fiscalía General de la Nación

En cuanto a la particular también judicializada, responde al nombre de Sonia Rodríguez Palacios. A esta mujer la señalan de estar, presuntamente, vinculada a dicha actividad ilícita ocurrida entre 2024 y 2025.

Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Asprilla Abadía y Viñuela Jaramillo, al parecer, se contactaron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano para que les facilitara la cuenta de la compañía sin autorización de la gerencia. Los funcionarios presuntamente pactaron con este empleado el envío de 119.800.000 pesos de las cuentas del municipio para que fueran girados, a través de un cheque, a Sonia Rodríguez, quien lo habría cobrado el 18 de julio de 2025, y posteriormente los transfirió a personas allegadas a los funcionarios”, explicó la Fiscalía, luego de la investigación llevada a cabo.

La Fiscalía también reveló que la particular capturada no contaba con ningún vínculo contractual como contratista o proveedora de la empresa que sustentara el giro del millonario cheque.

Sonia Rodríguez Palacios, la mujer vinculada a este caso. Foto: Suministrada por la Fiscalía General de la Nación

“Los análisis adelantados establecieron que, al parecer, se realizaron otras consignaciones por 132.966.998 y 121.799.136 de pesos entre enero de 2024 y diciembre de 2025, desde cuentas de la Alcaldía de Bahía Solano a varios particulares cercanos a los funcionarios, que no tenían ningún vínculo laboral con la administración municipal”, agregó el ente acusador.

Actividades investigativas detectaron el presunto actuar ilegal de dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano (Chocó) y una particular, que se apropiaron de recursos de las cuentas del municipio por más de 370 millones de pesos entre 2024 y 2025. El dinero era transferido a… pic.twitter.com/eW5K1sUobm — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 31, 2026

Tras lo anterior, cada una de las tres personas fue imputada de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

“Los procesados no aceptaron los cargos imputados y, por disposición judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en su lugar de domicilio”, concluyó la Fiscalía.