Nueva ruta de migrantes por el Pacífico podría desatar crisis humanitaria en Chocó

La situación es alarmante: niñas y niños migrantes están siendo trasladados por adultos, cuya relación con ellos no puede ser verificada por falta de documentación. “Encontramos que niñas y niños vienen con personas adultas que no son sus padres, ni familiares, y además no tienen identificación. Esto pone en riesgo su integridad y vulnera su derecho a la protección especial consagrada en la Constitución”, denunció la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.