Más de 10 millones de movimientos migratorios en 2026 se registraron en la frontera colombo-venezolana

El Organismo Migratorio, Migración Colombia, compartió el más reciente informe trimestral de las dinámicas migratorias en la frontera con el país de Venezuela durante el año 2026.

La entidad menciona que estos registros se llevan a cabo tras los hechos ocurridos a inicios de este año, donde acciones militares realizadas por el ejército de Estados Unidos provocaron la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

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Migración Colombia implementó un seguimiento constante de monitoreo en tiempo real para poder hacer seguimiento de manera sistemática a los movimientos migratorios que se han presentado durante estos meses.

“El propósito de esta medida ha sido garantizar un control efectivo de los flujos migratorios, proteger los derechos de los migrantes en tránsito, asegurar la estabilidad de la frontera y gestionar los riesgos asociados a la movilidad transfronteriza, manteniendo coordinación con otras entidades y con las autoridades locales para atender posibles contingencias”, menciona la entidad.

Resultados del informe trimestral

De acuerdo con la información registrada por Migración Colombia, entre enero y marzo de 2026 se reportaron un total de 10.922.478 flujos migratorios pendulares en la frontera colombo-venezolana.

De ese total, 5.441.785 ingresaron a Colombia, mientras 5.480.693 retornaron hacia el país de Venezuela.

Al comparar la dinámica pendular de 2025 con la registrada en el primer trimestre de 2026, se evidencia que en 2025 los flujos alcanzaron un promedio diario de 73.596 entradas y 73.388 salidas.

En contraste, durante el primer trimestre del 2026, el promedio diario se ubicó por encima de los 58.000 movimientos, tanto de ingreso como de salida.

Norte de Santander, Arauca y La Guajira fueron las zonas que presentaron mayor flujo pendular Foto: Migración Colombia - API

Durante este periodo, el punto que concentró la mayor parte del flujo pendular fue Norte de Santander, que presentó un total de 9.478.912 movimientos migratorios pendulares (4.730.314 entradas y 4.748.598 salidas).Este registro representa el 86,8% del total del balance recopilado por Migración Colombia.

Arauca es la siguiente zona que presenta más movimientos en el país, registrando un total de 1.236.935 (606.591 entradas y 630.344 salidas) que corresponden al 11,3%.

Finalmente, Guajira presenta un total de 206.631 movimientos de flujo pendular durante este año (104.880 entradas y 101.751 salidas), representando el 1,9%.

Casos de flujo migratorio regular

Dentro del más reciente balance, Migración Colombia presentó los casos de flujo migratorio regular que se presentaron en el país. Estos corresponden al movimiento de ciudadanos venezolanos que ingresaron al país para posteriormente dirigirse a otra nación, siguiendo los protocolos y requisitos legales, normas y procedimientos que son establecidos por los estados de origen e ingreso.

En comparación con lo registrado en el año 2025, la entidad evidenció que entre enero de 2025 y marzo de 2026 fueron registrados un total de 357.963 entradas y 351.934 salidas. De acuerdo con estos datos, la entidad aclara que Colombia está siendo posicionada como un territorio de tránsito para la población venezolana.

Al centrarse en el primer trimestre de 2026, se registraron un total de 184.979 salidas y 182.532 entradas.

Conclusiones del balance

De acuerdo con lo registrado por Migración Colombia, el balance trimestral sobre las dinámicas migratorias que se han presentado en la frontera colombo-venezolana entre los meses de enero y marzo de 2026, se determina que existe una dinámica de movilidad, la cual insinúa un no incremento en estos flujos, teniendo en cuenta los hechos ocurridos a inicios de este año en el país vecino.

Los flujos de entrada y salida que se encuentran en los pasos fronterizos con Venezuela se mantienen dentro de los parámetros establecidos durante este periodo, sin haber mostrado alguna variación abrupta que indique un aumento atípico de movilidades entre los dos países.