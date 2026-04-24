Gobierno Petro pone en marcha ruta para reactivación económica con Venezuela como antesala del encuentro entre ambos mandatarios

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que el Gobierno nacional, en articulación con Bancóldex, aprobó una nueva línea de crédito por US$100 millones destinada a fortalecer las operaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, en medio del proceso de normalización económica entre ambos países.

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La decisión fue adoptada por la junta directiva de Bancóldex, bajo la presidencia de la ministra Diana Marcela Morales, como parte de una estrategia para facilitar la reactivación del comercio bilateral.

Según el comunicado, la iniciativa responde al levantamiento parcial de restricciones financieras internacionales y a la reapertura progresiva del sistema financiero venezolano.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), se reúne con la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio (centro), y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez (izquierda), en el Palacio Presidencial de Miraflores, Caracas, el 13 de marzo de 2026. Foto: Fotos: Tomadas de X @PedroSánchezCol

La línea de crédito contará con un componente en pesos por $185.000 millones, dirigido a financiar capital de trabajo y procesos de modernización empresarial. Adicionalmente, tendrá un tramo en dólares por US$50 millones, enfocado en la prefinanciación y financiación de exportaciones e importaciones relacionadas con el mercado venezolano.

El portafolio de Bancóldex también incluirá otros instrumentos financieros, como coberturas cambiarias para mitigar los riesgos asociados a la volatilidad de la tasa de cambio, así como programas de formación orientados a la gestión de divisas.

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Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas. Foto: Ministerio de Comercio

De acuerdo con la entidad, próximamente se incorporará el servicio de confirmación de cartas de crédito, con modalidades a la vista, pago diferido o aceptación, incluyendo esquemas como el “cash collateral”, con el objetivo de fortalecer la seguridad de las transacciones comerciales.

El Ministerio señaló que este conjunto de herramientas busca acompañar a los empresarios colombianos en su proceso de internacionalización, facilitando el acceso a financiamiento y la gestión de riesgos en el mercado venezolano.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: MinComercio/Presidencia

La estrategia prioriza sectores como la agroindustria, la infraestructura digital y la manufactura liviana, que han sido identificados como áreas con potencial de crecimiento en el comercio bilateral proyectado para 2026.

Según la ministra Morales, la iniciativa pretende ofrecer condiciones para que los empresarios retomen operaciones con Venezuela con respaldo institucional, en un contexto de mayor integración económica regional.

El Gobierno indicó que, con esta decisión, se busca consolidar a Colombia como un actor activo en la dinámica comercial de la región, mediante instrumentos financieros orientados a facilitar las exportaciones y fortalecer la confianza en este mercado.