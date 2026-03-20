Gobierno abre convocatoria para fortalecer 180 negocios de la economía popular con enfoque digital

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia, abrió una nueva convocatoria para acompañar a 180 mipymes y unidades productivas de la economía popular en distintas regiones del país, con un enfoque centrado en marca, identidad visual y ventas digitales.

La estrategia, denominada iNNpulsa 360°, está dirigida a negocios liderados por personas mayores de 60 años, cuidadores, personas con discapacidad o veteranos de la Fuerza Pública, poblaciones priorizadas dentro de la apuesta del Gobierno por la inclusión productiva.

El objetivo es fortalecer capacidades empresariales y mejorar la presencia comercial de estos emprendimientos en entornos físicos y digitales.

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Los seleccionados recibirán hasta cinco meses de acompañamiento especializado, que incluirá diagnóstico de marca, construcción de identidad gráfica, elaboración de manuales de imagen corporativa y herramientas para avanzar en diferenciación y posicionamiento.

El programa también contempla formación práctica en creación de contenido, uso de redes sociales y estrategias para impulsar ventas por canales digitales.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, señaló que la economía popular cumple un papel central en la generación de ingresos de miles de familias y destacó que esta iniciativa busca entregar herramientas concretas para fortalecer esos negocios.

En la misma línea, el gerente general de iNNpulsa Colombia, Héctor Julio Fuentes, afirmó que el programa apunta a cerrar brechas y ampliar oportunidades de crecimiento para los beneficiarios.

Más allá del componente técnico, la convocatoria refleja cómo la transformación digital empieza a convertirse en una necesidad también para pequeños negocios y unidades productivas que tradicionalmente han operado con menor acceso a herramientas de branding, mercadeo o comercio en línea.

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En ese sentido, el fortalecimiento de la marca y la presencia digital ya no aparece solo como un valor agregado, sino como una condición cada vez más relevante para competir y sostenerse en el mercado.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 1 de abril a través de la página web de iNNpulsa Colombia.