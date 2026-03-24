Últimos días para renovar la matrícula mercantil: empresarios tienen plazo hasta el 31 de marzo

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) recordó a los empresarios que el plazo para renovar la matrícula mercantil vence el próximo 31 de marzo, un requisito obligatorio para mantener la formalidad de los negocios y evitar sanciones.

La entidad también anunció incentivos para quienes realicen el trámite por internet antes de la fecha límite.

La renovación aplica para todo tipo de establecimientos, desde pequeñas unidades como peluquerías o panaderías hasta empresas de mayor tamaño, y certifica la existencia legal del negocio.

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Además, permite mantener actualizada la información ante el Registro Único Empresarial y Social (RUES), lo que facilita el acceso a crédito y fortalece la relación con clientes, proveedores e inversionistas.

El proceso puede realizarse de forma virtual en tres pasos: ingresar al portal de la CCB y dirigirse a la sección de “Renovaciones”, completar la información personal y financiera, y efectuar el pago a través de medios digitales como PSE, tarjetas, Nequi o Daviplata. Una vez finalizado, el empresario recibe la confirmación de la renovación.

Como incentivo adicional, la entidad anunció beneficios para quienes renueven antes del cierre del plazo y paguen en línea.

Entre ellos se incluyen bonos de hasta $600.000 para programas de formación, acceso a horas de coworking sin costo, descuentos en eventos culturales como el Festival de Artes Vivas de Bogotá, beneficios en programas académicos de Uniempresarial y entradas a parques de entretenimiento.

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“Quedan pocos días para ponerse al día con los negocios”, señaló Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB, quien reiteró el llamado a no dejar el trámite para última hora.

Más allá de los incentivos, la renovación de la matrícula mercantil sigue siendo un requisito clave dentro del ecosistema empresarial. Cumplir con este proceso no solo evita sanciones, sino que también amplía las oportunidades de crecimiento para los negocios.