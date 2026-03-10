Empresas

Iniciativa “Pan con FE” busca impulsar panaderías de barrio en Colombia

El programa espera ampliar la participación de panaderías en todo el país.

Redacción Economía
10 de marzo de 2026, 4:53 p. m.
La iniciativa busca fortalecer a las panaderías tradicionales del país.
La iniciativa busca fortalecer a las panaderías tradicionales del país. Foto: Getty Images

La empresa Levapan anunció la tercera edición de “Pan con Fe”, una iniciativa que busca impulsar el consumo de pan tradicional colombiano y apoyar a las panaderías de barrio del país.

El programa promueve la elaboración de un pan especial de temporada bajo una receta base común, que será ofrecido en establecimientos participantes durante Semana Santa y el mes de abril.

En Colombia existen cerca de 25.000 panaderías de barrio, negocios que cumplen un papel importante en la economía local y en la generación de empleo.

De acuerdo con datos de RADDAR, el consumo de pan en el país se mantiene cercano a 22 kilogramos por persona al año, aunque el sector ha mostrado señales de estancamiento en los últimos años, influenciado por factores como el aumento de costos, cambios en los hábitos de consumo y presiones tributarias.

“Las panaderías no solo producen pan: también generan empleo y mantienen viva una tradición que se transmite de generación en generación”, señaló Carolina Franco, gerente de mercadeo de Levapan, al referirse al propósito de la iniciativa.

La receta propuesta para esta edición incluye ingredientes asociados a la gastronomía colombiana, como harina de trigo fortificada, panela, arequipe, cuajada y galleta cuca, con el objetivo de crear un pan de perfil dulce-salado que pueda adaptarse a distintas regiones del país. Aunque existe una base común, cada panadería puede ajustar la preparación según su estilo.

En ediciones anteriores, más de 2.000 panaderías participaron en la iniciativa incorporando esta receta en su oferta. Para 2026, el programa busca llegar a más de 5.000 establecimientos en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Pasto.

Con esta estrategia, el sector espera dinamizar las ventas de los pequeños negocios panaderos y promover el consumo de productos elaborados con ingredientes tradicionales durante una temporada clave del calendario comercial.