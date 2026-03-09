Supermercado colombiano anuncia nueva estrategia comercial con la que busca hacerles frente a sus competidores

La cadena de supermercados Makro dio a conocer una nueva estrategia comercial con la que busca ampliar el acceso de miles de consumidores a todo su portafolio de productos y servicios, además de fortalecer su posición frente a competidores como Tiendas Ara y D1.

Makro anunció nueva estrategía comercial. Foto: Makro

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Como parte de esta iniciativa, la compañía busca que los clientes puedan adquirir los distintos productos y beneficios disponibles en sus tiendas, con el objetivo de que conozcan de primera mano las opciones que ofrece el establecimiento.

Por medio de una nueva jornada de descuentos, la empresa buscará posicionarse entre los supermercados con precios bajos.

Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

Ofertas propuestas por Makro

Hasta 50 % de descuento en frutas y verduras seleccionadas como lechugas y ajos.

en frutas y verduras seleccionadas como lechugas y ajos. 50 % de descuento en la segunda unidad en helados de 4 litros y plátanos y pasabocas de referencias seleccionadas.

en helados de 4 litros y plátanos y pasabocas de referencias seleccionadas. Hasta el 40 % de descuento en productos de aseo, como detergentes, suavizantes, toallas de limpieza, así como snacks para perros y accesorios deportivos seleccionados.

en productos de aseo, como detergentes, suavizantes, toallas de limpieza, así como snacks para perros y accesorios deportivos seleccionados. Hasta 35% de descuento en aseo del hogar y personal, como productos de cuidado capilar, cuidado facial, enjuagues bucales, cremas dentales, portafolio seleccionado, blanqueadores y desmanchadores Clorox, Varsol y productos de despensa de referencias seleccionadas.

en aseo del hogar y personal, como productos de cuidado capilar, cuidado facial, enjuagues bucales, cremas dentales, portafolio seleccionado, blanqueadores y desmanchadores Clorox, Varsol y productos de despensa de referencias seleccionadas. 30 % de descuento en granos, aceites vegetales, salsas, café, cereales, arroz de referencias seleccionadas, así como productos para el hogar como traperos y escobas.

aceites vegetales, salsas, café, cereales, arroz de referencias seleccionadas, así como productos para el hogar como traperos y escobas. Hasta el 25 % de descuento en kumis, bebidas lácteas, cremas de leche, salchichón cervecero, quesillos, margarinas, pastas, harinas de trigo, mezclas y premezclas de referencias seleccionadas, sal, café instantáneo, granolas, productos de charcutería, así como desodorantes, papel higiénico, lavalozas, jabones, insecticidas y esponjas.

“Adicionalmente, los clientes que realicen compras desde $ 200.000 podrán acceder a la ‘Makromanilla’, que permite activar descuentos adicionales a las ofertas del evento o acceder de manera exclusiva a ofertas de hasta 50 % en productos seleccionados del volante, como aceites, atún, salsas, productos de cuidado personal y del hogar”, señala Makro.

Así puede reclamar el medio día libre en el trabajo por el voto realizado en las elecciones del 8 de marzo

Históricamente, esta cadena se ha consolidado como uno de los principales distribuidores mayoristas del país. Sin embargo, en los últimos años ha ampliado su enfoque al incursionar con mayor fuerza en el segmento de ventas al detal, con la intención de competir también en el mercado de compras individuales.

Al mismo tiempo, la compañía mantiene su apuesta por ofrecer una atención más personalizada a los clientes y por mejorar la eficiencia y rapidez en áreas clave de sus tiendas, como carnes, panadería, charcutería y cafetería.

Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia. Foto: Makro

Según explicó Nicolás Tobón, CEO de la compañía en Colombia, la iniciativa “Makro también es Mikro” evidencia cómo han cambiado los hábitos de compra en el país: “Actualmente, los consumidores quieren tener la libertad de elegir cuánto comprar, pero sin sacrificar precio, calidad ni variedad”.