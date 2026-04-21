Supermercado lanza campaña de precios bajos con hasta el 50 % de descuento

Con el propósito de aliviar el bolsillo de los hogares en plena quincena, la cadena mayorista Makro lanzó una nueva jornada de descuentos en Colombia, que estará vigente hasta el 23 de abril de 2026.

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La estrategia comercial llega en un momento clave del mes, cuando las familias buscan optimizar sus compras, y promete rebajas de hasta el 50 % en distintas categorías, además de promociones de “segunda unidad al 50 %” en productos seleccionados.

Makro celebra 30 años de operación en Colombia, consolidándose como un actor estratégico en el desarrollo económico. Foto: Makro

La iniciativa pone especial énfasis en alimentos frescos, uno de los rubros que más presión ejerce sobre el gasto de los hogares. Durante esta semana, los consumidores podrán encontrar descuentos significativos en frutas y verduras como lechuga, papaya, cebolla y ajo, productos esenciales en la canasta familiar.

A esto se suman reducciones de hasta el 25 % en artículos de mercado básico, como arroz, aceites y pastas, lo que convierte la jornada en una oportunidad para abastecerse sin desbalancear el presupuesto.

En la categoría de lácteos y refrigerados, la compañía también apuesta por incentivar el consumo, con descuentos de hasta el 25 % en bebidas lácteas, quesos y margarinas. Además, se destacan promociones de segunda unidad en carnes frías, congelados y helados, especialmente de su marca propia, una estrategia que busca impulsar el volumen de compra y fidelizar a los clientes.

Descuentos en supermercado. Foto: Cortesía / Makro

Las proteínas, otro componente clave de la dieta, no quedan por fuera de la campaña.

Los consumidores podrán acceder a rebajas de hasta el 30 % en productos como tilapia, trucha, camarón y pollo, así como descuentos adicionales en cerdo y carnes frías. Este tipo de ofertas resulta relevante en un contexto donde el precio de los alimentos continúa siendo una de las principales preocupaciones económicas de los colombianos.

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Por otro lado, la jornada incluye beneficios en productos de aseo del hogar y cuidado personal, con descuentos de hasta el 35 % en detergentes, limpiadores, productos capilares, higiene oral y papel higiénico. Estas promociones, sumadas a las dinámicas de segunda unidad, buscan incentivar compras de mayor volumen y generar ahorros sostenidos.

Finalmente, la campaña se extiende a categorías como despensa, bebidas y snacks, con ofertas en galletas, cereales y productos para lonchera. Con esta estrategia integral, Makro refuerza su apuesta por convertirse en un aliado del consumo inteligente en Colombia.