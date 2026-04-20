Caos por bloqueos en Rappi: 2.300 domiciliarios fuera de la ‘app’ por presuntas irregularidades

En la tarde de este lunes, 20 de abril, cientos de domiciliarios de la app Rappi se concentraron frente a la sede de la empresa en Bogotá para manifestar su rechazo a los presuntos bloqueos arbitrarios de más de 2.300 cuentas de repartidores vinculados a la plataforma desde el pasado 17 de marzo.

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De acuerdo con los testimonios de los manifestantes, su inconformidad y rechazo se debe a la decisión de Rappi de suspender a los domiciliarios sin haber comunicado previamente la acción.

Muchos mencionan que sus cuentas se encuentran bloqueadas sin ninguna explicación.

Algunos repartidores aseguran que los rechazos también se estarían generando por cambios de teléfono celular, ya que la plataforma tendría la capacidad de restringir dispositivos que no cumplen con sus términos y condiciones.

La falta de claridad en estos aspectos por parte de Rappi es lo que llevó a cientos de domiciliarios de la plataforma a manifestarse y pedir alternativas para resolver lo sucedido.

La decisión de Rappi ocurre luego de que esta recibiera una sanción económica de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por distintas anomalías, entre ellas la entrega de productos en mal estado, fuera del tiempo establecido o incompletos, además de la escasez de claridad en precios, información limitada sobre las membresías de la app y cobros no autorizados.

Todo esto conllevó una sanción de 4.000 millones de pesos por parte de la SIC.

Respuesta de Rappi ante la decisión

En su más reciente comunicado, la empresa Rappi aclaró las razones de bloquear a más de 2.300 domiciliarios de su app.

Comunicado de Rappi 20 de abril Foto: Rappi - API

La empresa afirma que estas acciones derivan de su compromiso con la seguridad de los usuarios que utilizan la aplicación. En este sentido, se reforzaron los mecanismos de control, como las nuevas reglas antifraude, para identificar casos asociados al uso indebido de cuentas.

De acuerdo con Rappi, es por medio de estas nuevas implementaciones que el bloqueo de las más de 2.300 cuentas de su app deriva del uso indebido de múltiples cuentas por una sola persona, además de inconsistencias en información financiera, uso compartido o alquiler de cuentas y comportamientos relacionados con fraude o faltas graves.

“La seguridad en la plataforma no es negociable. Cuando detectamos y corroboramos un uso indebido, actuamos de inmediato con el bloqueo de la cuenta y medidas para prevenir reincidencias”, menciona Rappi en su comunicado.

Adicionalmente, Rappi aclaró que realiza diariamente más de 29.000 validaciones y que alrededor del 25 % de los intentos de registro son rechazados al no cumplir los requerimientos necesarios de la app.

Asimismo, la empresa añadió que lleva a cabo trabajos articulados con las autoridades competentes para investigar los casos de fraude en la app. Estas acciones, afirma Rappi, no forman parte de los más de 70.000 repartidores que utilizan de manera adecuada la aplicación.

“Nuestro compromiso es claro: seguir fortaleciendo los controles para garantizar una operación segura, confiable y transparente para todos los usuarios, aliados y repartidores”, concluyó la empresa.