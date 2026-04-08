Millonaria multa a Rappi tras cobros no autorizados en sus servicios y publicidad engañosa con el servicio Turbo

Durante la mañana de este 8 de abril, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una millonaria sanción en contra de la empresa de comercialización y servicios Rappi, tras detectar algunas anomalías que, según el organismo, vulneraban los derechos de los consumidores.

En su comunicado, la entidad aseguró que a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se sancionó a la empresa Rappi S.A.S con multas por un valor exacto de $ 4.003.566.000, luego de evidenciar múltiples anomalías que atentaron contra los derechos de consumidores, además del no cumplimiento de las instrucciones dadas por la entidad.

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