Repartidores de Rappi, Didi y más apps serán regulados por el Gobierno: alistan decreto

El Gobierno Nacional se alista para implementar una nueva regulación para las plataformas digitales, en concreto para los trabajadores de plataformas de domicilios o ‘delivery’, que se han hecho cada vez más populares en el país y que muchos utilizan como ingreso principal.

Es importante tener en cuenta que desde hace varios años, esta ha sido una iniciativa que ha mencionado el Gobierno y que es clave para los trabajadores, con el fin de que se les puedan garantizar sus derechos laborales.

Estas serían algunas de las medidas que implementarían. Foto: Getty Images

El decreto ahora sería presentado en pocos días en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra (Suiza). El ministro de Trabajo le dijo al Espectador que la iniciativa responde a una agenda global de formalización del trabajo digital, buscando dar respuesta a los desafíos de economía de plataformas.

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Uno de los puntos clave es que las plataformas asumirían el 60 % de los aportes de salud y pensión de repartidores independientes, mientras que el 40 % restante deberá ser asumido por el trabajador.

La medida también precisa que, en materia de riesgos laborales, el cubrimiento estará asumido 100 % por la empresa. De acuerdo con el medio mencionado, la regulación será para trabajadores de Rappi y Didi Food en dos categorías laborales, que son autónomos y subordinados.

Esto es lo que dijo el Ministerio de Trabajo. Foto: Ministerio de Trabajo

El esquema se apoyará en una plataforma de tecnología desarrollada con la colaboración del MinTIC. Esta permitirá registrar a trabajadores de reparto, calcular el ingreso base de cotización y canalizar aportes de la empresa y repartidores.

Se buscaría además incorporar este sistema a otros grupos de alta informalidad, como lo son los trabajadores domésticos, agricultores y personal de la economía popular.

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Una de las dudas es la que respecta a quiénes asumirán el costo de estos nuevos aspectos. Cada empresario será responsable de saber si asume el costo o lo traslada al usuario, pues está sujeto a la competencia de cada aplicación.

Tenga en cuenta que hay algunos cambios en la norma, con la nueva propuesta. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ