Diego Daza acude a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores y ubicar a un repartidor de Rappi

Un video se ha viralizado en redes sociales, captando la atención de millones de usuarios, quienes han tomado con humor la situación. El cantante colombiano Diego Daza fue quien lo compartió en su cuenta de Instagram.

En el clip se observa a un domiciliario de Rappi, de pie sobre su motocicleta, mirando desde afuera un concierto del Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

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El compositor no dudó en reaccionar y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a encontrar a la persona que estaba detrás del uniforme, con el fin de invitarlo a uno de sus conciertos, programado para este viernes 1 de mayo en Valledupar.

Cantante de vallenato Diego Daza Foto: A.P.Ia

“Encuéntrenme al Rappi. Ayúdenme a ubicar al señor de Rappi y avísenle que quiero invitarlo a un concierto hoy con nosotros aquí en Valledupar”, escribió.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Entre risas, los usuarios aplaudieron el gesto del cantante hacia el trabajador.

¿Qué es el Festival Vallenato?

El Festival de la Leyenda Vallenata ha tenido una gran importancia a nivel nacional desde su creación, lo cual se refleja en el creciente reconocimiento de la música vallenata.

Cada año, el evento reúne a cientos de periodistas de medios nacionales e internacionales, así como a compañías discográficas que participan con diversas agrupaciones durante los cuatro días del certamen

Este festival nació en 1968 con el propósito de preservar y exaltar la riqueza cultural, las tradiciones y la esencia del vallenato, evitando que este legado desaparezca con el tiempo.

Festival vallenato Foto: Festival vallenato

Con el paso de los años, ha evolucionado junto al desarrollo social y económico de Valledupar. Inicialmente, fue organizado por la Oficina de Turismo del Cesar hasta 1986; sin embargo, desde 1987 pasó a manos de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Ese mismo año se inauguró la televisión regional con Telecaribe, que transmitió el evento hasta 1998.

En 1999 se marcó un hito importante, ya que el festival fue emitido por primera vez a nivel nacional e internacional.