Samsung, Argos, Rappi y Nequi: ¿qué las une en recordación de marca?

Samsung conserva el primer lugar en el top of mind de esta categoría con 37 por ciento, 2 puntos menos frente a la medición de 2025.

Las surcoreanas calan entre las marcas de fabricación de televisores, y así lo dejan ver en esta medición, donde aparece en segundo lugar LG con 29 por ciento, que obtiene 2 puntos más que el año pasado.

El ‘No recuerda’ llega a 10 por ciento, mientras Sony registra 8 por ciento. Es en Medellín donde más recuerdan a Samsung, con 42 por ciento, aunque con 5 puntos menos.

El 43 por ciento de los hombres tiene presente en su mente a la líder de esta categoría, con 5 puntos más que en 2025, mientras que entre las mujeres su recordación cae 7 puntos. Es en los niveles socioeconómicos de mayores ingresos donde esta marca está ‘encendida’ con 39 por ciento de recordación.

Los estratos 2 y 3 registran 36 por ciento: mientras en el primero gana 7 puntos, en el segundo pierde 12. Por edades, son los más jóvenes (18 a 24 años) los que más la recuerdan, con 45 por ciento; les siguen los de 25 a 34 años con 40 por ciento, y los de 35 a 49 años con 37 por ciento.

La marca de televisores más sostenible es Samsung, con 29 por ciento, y 9 puntos menos frente a la medición de 2024, seguida por LG con 19 por ciento, la misma calificación de hace dos años.

También Samsung es considerada como la marca con mayor responsabilidad social, al obtener 31 por ciento, 3 puntos menos frente a la medición de 2024. LG obtiene 19 por ciento y 2 puntos menos que hace dos años.

No se despega

Argos continúa como líder en este top of mind al obtener 40 por ciento, aunque con 5 puntos menos frente al año pasado. En esta categoría, el ‘No recuerda’ gana 5 puntos al pasar de 29 a 34 por ciento.

Argos lidera la categoría, pese a una caída en recordación y al crecimiento del “no recuerda”.

Cemex alcanza 8 por ciento, dos puntos menos que en 2025. Le siguen Cementos Samper, con 5 por ciento, Diamante y Del Valle, con 2 por ciento. En Medellín es donde más tienen presente a Argos, con 56 por ciento, pero con 17 puntos menos frente al año pasado.

Con 45 por ciento, son los hombres los que más guardan en su mente a la líder de las cementeras. Por nivel socioeconómico, a esta marca la tienen más presente en el estrato 3 con 45 por ciento, y 4 puntos más.

Por edades, uno de cada dos encuestados (50 por ciento) del segmento de 25 a 34 años recuerda la marca, y le dan 2 puntos más frente a 2025. Argos es considerada la marca más sostenible con 57 por ciento y gana 12 puntos frente a 2024. Cemex obtiene 10 por ciento.

También Argos es considerada como la cementera con mayor responsabilidad social al obtener 53 por ciento, ganando 13 puntos porcentuales frente a 2024.

Entrega rápida

Rappi repunta en el top of mind. Para uno de cada dos encuestados (50 por ciento), Rappi es la marca con mayor recordación entre las aplicaciones para pedir domicilios y mercado.

Rappi repunta con fuerza en recordación y amplía la brecha frente a sus competidores.

Suma 5 puntos porcentuales y se recupera así de la caída de 16 puntos que tuvo el año anterior. Le sigue el ‘no recuerda’, con 29 por ciento, que pierde 4 puntos.

Con una gran brecha aparece Didi Food, que obtiene 5 por ciento, 5 puntos menos que el año pasado; luego iFood, con 2 por ciento y un punto menos, y Merqueo, con 1 por ciento y 2 puntos menos.

Es en Barranquilla donde Rappi tiene su mayor recordación, con 59 por ciento, y allí gana 31 puntos; en Bogotá marca 52 por ciento y obtiene 9 puntos frente al año pasado. Son las mujeres quienes más tienen en mente a la líder, con 51 por ciento, y en donde gana 11 puntos de recordación.

En los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, esta app alcanza 59 por ciento y gana 12 puntos. Por edades, son los de 25 a 34 años los que más recuerdan a Rappi, con 68 por ciento y 27 puntos más; entre los de 18 a 24 años, la cifra llega a 59 por ciento.

La aplicación para pedir domicilios y mercado más sostenible, de acuerdo con el estudio, es Rappi, con 51 por ciento, pero 8 puntos menos frente a la medición de 2024.

DidiFood marca 8 por ciento y 4 puntos más frente a la medición de hace dos años. Rappi también es considerada la app con mayor responsabilidad social, con 44 por ciento, aunque con 3 puntos menos que en 2024. DidiFood alcanza 11 por ciento y 7 puntos porcentuales más, frente al estudio de 2024.

Con banco en el bolsillo

Con 10 puntos más en recordación, Nequi, la plataforma de pagos colombiana que cumple diez años, lidera el top of mind, con 54 por ciento, su punto más alto en el estudio.

Nequi alcanza su mayor nivel de recordación y se consolida como líder en pagos digitales.

El ‘no recuerda’ se mantuvo en 17 por ciento y Daviplata sube y vuelve a doble dígito, con 10 por ciento y 2 puntos más frente a 2025; le sigue PSE, con 9 por ciento y 7 puntos menos, y la app de Bancolombia, con 5 por ciento y un punto nuevo. Es en Barranquilla donde Nequi tiene más recordación, con 60 por ciento, y allí gana 12 puntos porcentuales.

Le sigue Cali, con 59 por ciento y 11 puntos más; en Bogotá obtiene 55 por ciento y gana 5 puntos, y en Medellín, con 46 por ciento, suma 20 puntos. Los hombres son los que más recuerdan a Nequi, con 55 por ciento, y en este género gana 9 puntos en comparación con el año pasado.

Es en los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 donde más tienen en mente a la líder, con 56 por ciento y 25 puntos más frente a 2025. Para dos de cada tres encuestados (66 por ciento) de 18 a 24 años, la marca más recordada es Nequi y gana 13 puntos; le siguen los de 25 a 34 años, con 56 por ciento y 9 puntos más.

Entre los de 50 años o más, gana 14 puntos al obtener 50 por ciento en recordación. Nequi es considerada la aplicación más sostenible, con 48 por ciento, 6 puntos porcentuales adicionales frente a la medición de 2024. DaviPlata le sigue con 10 por ciento.

La plataforma de pago digital con mayor responsabilidad social también es Nequi, con 45 por ciento; gana 9 puntos. Bancolombia registra 11 por ciento y DaviPlata aparece con 9 por ciento y PSE con 8 por ciento.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.