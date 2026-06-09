¿Puede un colombiano comprar acciones de SpaceX y ser parte de la empresa de Elon Musk?

La expectativa por la salida a bolsa de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, ha despertado el interés de miles de inversionistas en todo el mundo.

Musk apunta a batir récord en Wall Street con la salida a la bolsa de SpaceX

Con su debut en la Bolsa de Nueva York, la empresa abre una nueva oportunidad para que ciudadanos de diferentes países, incluyendo Colombia, puedan adquirir acciones y convertirse en socios de una de las compañías más innovadoras del sector tecnológico y espacial.

La salida a bolsa de SpaceX será seguida por miles de personas a nivel mundial. Foto: Getty Images

La posibilidad de invertir en SpaceX ya no está reservada exclusivamente para grandes fondos de inversión o inversionistas institucionales.

Gracias al avance de las plataformas digitales, los colombianos pueden acceder al mercado bursátil estadounidense directamente desde sus teléfonos móviles o computadores, con procesos de apertura de cuenta completamente digitales y montos mínimos adaptados al público general.

De acuerdo con la normativa vigente, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) permite que los ciudadanos colombianos abran cuentas en brókeres internacionales para canalizar sus inversiones en mercados extranjeros.

Esto significa que cualquier persona mayor de edad puede registrarse en una plataforma autorizada que ofrezca acceso a acciones estadounidenses, completar los procesos de verificación de identidad y comenzar a operar desde Colombia.

El procedimiento suele ser sencillo. Primero, el inversionista debe seleccionar un bróker internacional con acceso al mercado de valores de Estados Unidos.

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Posteriormente, deberá crear una cuenta, cargar documentos de identificación y realizar el proceso de validación requerido por la plataforma.

Una vez aprobada la cuenta, podrá transferir fondos mediante canales bancarios nacionales o, en algunos casos, utilizando tarjetas de crédito o débito habilitadas para operaciones internacionales.

La empresa espera obtener miles de dólares tras su salida a bolsa. Foto: Getty Images

Una vez abierta la cuenta en un bróker internacional y depositados los fondos, el siguiente paso consiste en buscar el activo o la empresa dentro de la plataforma.

Por último, el sistema mostrará la cotización en tiempo real cuando abra la sesión de negociación del mercado de Nueva York, permitiendo a los inversionistas seguir los movimientos del precio y evaluar el momento más conveniente para realizar la compra.