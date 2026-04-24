Estos son los nuevos canales de atención para repartidores de Rappi ante casos de bloqueos y reclamos

Ante los hechos registrados esta semana, en la cual repartidores y domiciliarios de la app Rappi se movilizaron a la sede de la empresa ubicada en la ciudad de Bogotá para expresar su rechazo ante presuntos bloqueos a miles de cuentas en el país, la Defensoría del Repartidor de la misma Rappi emitió un comunicado informando sobre la creación de nuevos canales de atención dirigidos a aquellos distribuidores que se sienten inconformes con la situación.

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La entidad aclaró que su objetivo es acompañar y revisar individualmente cada caso que esté vinculado con estos sucesos junto con cualquier otra molestia que tengan en la aplicación.

Los canales de atención serán personalizados y podrán ser realizados de manera virtual a nivel nacional o presencial en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla.

El agendamiento a estas citas se puede realizar por medio de las líneas de WhatsApp, ofreciendo un canal abierto para todos los repartidores de la aplicación.

“Garantizamos un enfoque detallado en cada proceso para resolver, de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma, de la mejor forma y en beneficio del repartidor. La Defensoría del Repartidor es una instancia creada por Rappi para velar por los intereses y el bienestar de los repartidores, especialmente en momentos en los que consideran que una situación no ha sido gestionada de manera favorable”, expresó María Paula Hernández, directora de la Defensoría del Repartidor.

Repartidores de Rappi podrán recibir canales de atención ante reclamos y bloqueos Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los primeros espacios de escucha para repartidores de la app Rappi comenzaron en el año 2022; en ellos, la Defensoría del Repartidor registró espacios de escucha con 25.000 domiciliarios.

En lo corrido del 2026, la entidad informa que hasta el momento se han recibido más de 16.500 solicitudes de atención a nivel nacional, de las cuales el 30 % ha presentado resultados favorables para los repartidores.

Aun así, con el más reciente caso de inconformidad de los domiciliarios, la Defensoría del Repartidor duplicará sus esfuerzos para ofrecer la mejor atención posible a los repartidores afectados.

Hernández reitera que cada proceso es seguido de manera detallada de principio a fin, con el objetivo de generar soluciones ajustadas a los términos y condiciones de la plataforma Rappi.

“No solo resolvemos los casos, sino que trasladamos esta información a la operación para que las decisiones de negocio integren la voz del repartidor. Los repartidores pueden confiar en la Defensoría, ya que es una instancia autónoma que tiene como eje central su bienestar”.

La entidad hace una invitación a todos los domiciliarios que quieran presentar alguna inconformidad ante un caso de bloqueo o algún reclamo a la aplicación; los servicios estarán disponibles de manera gratuita y serán acompañados por un defensor.

Manifestaciones de repartidores de Rappi por bloqueo de cuentas

El lunes 20 de abril de 2026, miles de repartidores de la aplicación mostraron su rechazo ante las más de 2.000 cuentas bloqueadas, algunas por tiempo indefinido, por la aplicación Rappi sin justificación alguna.

Muchos reclamaron la ridiculez en las sanciones, afirmando que algunos quedaban suspendidos por un total de 14.999 días, equivalente a más de 40 años sin poder acceder a la plataforma.

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Otra crítica fue por los criterios tecnológicos que pide la aplicación, al restringir dispositivos móviles que no cumplan con los términos y condiciones que espera Rappi en sus repartidores.

Ante esto, la compañía se pronunció explicando que los bloqueos realizados derivaron de aquellas personas que utilizaban indebidamente más de una cuenta en la aplicación junto con otros comportamientos que derivaban en faltas graves o fraude.