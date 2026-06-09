EPM desmiente versión sobre operación de Atenea por parte de empresa hondureña

Empresas Públicas de Medellín (EPM) negó las informaciones que apuntaban a una presunta negociación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) para transferirle la operación del mercado de Atenea, la filial que surgió tras el proceso de escisión de Afinia.

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Mediante un pronunciamiento oficial, la compañía precisó que hasta el momento no ha firmado ningún convenio ni acuerdo con la empresa estatal hondureña para la administración de este mercado eléctrico, que presta servicio a 35 municipios ubicados en la región caribe del país.

EPM indicó que cualquier alianza se informará por los canales oficiales. Foto: Cortesía EPM

“La empresa se permite aclarar que a la fecha no ha suscrito ningún acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) para que esta opere el mercado de Atenea”, indica EPM en el documento difundido este martes.

La aclaración surge luego de que distintos reportes y versiones señalaran que la compañía antioqueña estaría explorando alternativas para transferir la operación del mercado de Atenea a la empresa hondureña, una información que fue rechazada de manera categórica por EPM.

Atenea es la nueva filial que nació como resultado del proceso de escisión de Afinia, una de las empresas distribuidoras de energía del Grupo EPM en la región Caribe.

El mercado de esta compañía comprende 35 municipios ubicados en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, una zona estratégica para la prestación del servicio eléctrico en el norte del país.

EPM desmintió rumores que circularon en redes sociales. Foto: Suministrada a Semana API

La empresa no entregó mayores detalles sobre el origen de las versiones que motivaron el pronunciamiento, pero señaló que cualquier información relacionada con cambios en la operación del mercado o eventuales alianzas estratégicas será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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La creación de Atenea forma parte de las medidas adoptadas por EPM para reorganizar y fortalecer la operación de distribución y comercialización de energía en estos territorios del país.