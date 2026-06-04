“Los mismos bandidos de siempre”. Así se refirió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a alias Rottweiller, un hombre señalado de liderar una estructura delincuencial del oriente de Medellín, implicada en el robo de agua y energía eléctrica a EPM para proveer de manera ilegal de servicios públicos a familias vulnerables de la comuna 8, Villahermosa.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: juan carlos sierra-semana

Fue detenido en Riosucio, Caldas, en medio de un operativo para golpear a una banda dedicada al loteo ilegal en territorio bajo influencia de la banda Caicedo.

“Este tipo se paseó por todo el Código Penal: desplazamiento forzado, loteo ilegal, está vinculado al homicidio, extorsión, estamos hablando de delitos muy graves que este tipo ha cometido también alrededor de extorsiones y desplazamientos”, dijo el alcalde.

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Según el mandatario, Rottweiller se encargaba de loteo ilegal para vender en sector La asomadera y Candamo terrenos entre los 5 y los 40 millones de pesos a personas que necesitaban buscar una solución de vivienda.

“Después de vender los lotes y de lograr la construcción, les abrochaba también con el cobro de los servicios públicos ilegales, entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales, robándose el agua, robándose la energía de Empresas Públicas de Medellín”, indicó Gutiérrez.

A las personas que le quedaban mal con los pagos, dijo el Alcalde, Rottweiler los amenazaba con perros potencialmente peligrosos. Incluso, aseguró, tiene tatuados a dos de estos animales en su dorso.

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Algunas de las víctimas tuvieron que huir de sus barrios, bajo las amenazas de Rottweiller y su banda, señaló el Alcalde.

En medio del operativo para capturarlo, las autoridades allanaron uno de sus inmuebles en el corregimiento de Santa Elena y allí encontraron algo que llamó la atención del alcalde.

“Es un tipo admirador de toda esa mafia del pasado de Medellín, en el allanamiento a su residencia en Santa Elena se evidencia como tenía, por ejemplo, un cartel de los más buscados de la época del narcotráfico firmado por alias Popeye”, explicó el alcalde.

Cuadro de Pablo Escobar, firmado por alias Popeye, hallado en operativo a alias Rottweiller en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

“Son los mismos con las mismas, son los mismos bandidos de siempre, son la gente que le ha hecho daño a la ciudad siempre”, añadió.

Rottweiller, que ya había sido detenido tres veces, cayó junto a otras siete personas y una más fue imputada en prisión, aunque las autoridades buscan a alias Diego Chamizo, quien sería el cabecilla de la banda.

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Sus víctimas, según la Alcaldía, eran desplazados que llegaron de Venezuela, Bajo Cauca y Chocó y se ubicaron en los barrios Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera, Cataluña, Gerona y Miraflores.