Cae alias Rottweiler, temido cabecilla señalado de mover $800 millones mensuales en negocios ilegales en Medellín

Este martes, 2 de junio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que integrantes de la Policía Nacional lograron la captura de alias Rottweiler, quien sería cabecilla de la estructura criminal Caicedo y considerado uno de los principales hombres de confianza de alias Diego Chamizo, máximo líder de esa organización.

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“Cayó alias ‘Rottweiler’, cabecilla de la estructura criminal ‘Caicedo’ y hombre de confianza de alias ‘Diego Chamizo’, principal cabecilla de esta estructura criminal que seguro también caerá. Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación”, manifestó el mandatario.

Según Gutiérrez y la Policía, este sujeto dirigía desde el corregimiento de Santa Elena una serie de acciones ilegales relacionadas con extorsiones, desplazamientos forzados, invasión de terrenos y loteos clandestinos.

“Alias Rottweiler llevaba más de dos décadas vinculado al crimen y creía que podía esconderse de la justicia operando desde Santa Elena. Desde allí coordinaba extorsiones, desplazamientos forzados, invasión de terrenos y loteos ilegales”, afirmó Gutiérrez.

En medio de las investigaciones pudieron determinar que uno de los principales ingresos de dinero de esta organización armada era la comercialización de terrenos, al parecer, de manera irregular. Dichos lotes eran vendidos a las personas entre los 30 y los 40 millones de pesos, generando ingresos millonarios para la organización.

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“Los lotes eran comercializados de manera irregular entre 30 y 40 millones de pesos. Estamos hablando de que estaría recaudando cerca de $800 millones de pesos mensuales”, aseguró el alcalde.

También precisaron que este sujeto, junto a su organización, estaría detrás de un robo relacionado con servicios públicos por medio de supuestas conexiones fraudulentas.

“Y no solo se estaban robando la tierra, también se estaban robando el agua de EPM mediante conexiones fraudulentas y los cobraban a las mismas familias que ocupaban esos predios entre $150.000 y $300.000 mensuales por un servicio que ellos nunca pagaban”, sostuvo Gutiérrez.

Federico Gutiérrez fue claro en asegurar que desde su administración no dialogan con los ilegales que siembran el miedo entre las comunidades.

“Nosotros no negociamos con las estructuras criminales; aquí les quitamos sus rentas y les desmontamos los negocios con los que intimidan a la gente”, enfatizó.

Tanto el alcalde Gutiérrez como la Policía anunciaron que avanzan con las pesquisas del caso para poder dar con el paradero de alias Diego Chamizo, considerado el principal objetivo dentro de esta organización que opera en Medellín y algunas zonas de influencia del Valle de Aburrá.