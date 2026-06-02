Cae el presunto asesino del mayor de la Policía Juan Carlos Amaya Méndez

La Policía confirmó la captura de alias Manchas, quien sería el presunto responsable en el 2025 del crimen del mayor Juan Carlos Amaya, quien se encontraba en una misión de inteligencia contra el Clan del Golfo.

Policía reportó varias capturas en el caso del mayor Amaya. Foto: Policía

Sobre la captura del presunto homicida indicó la Policía que “fue capturado alias Manchas, coordinador de la estructura criminal Oliverio Isaza Gómez del Ejército Gaitanista de Colombia y responsable homicidio del entonces capitán, ascendido póstumamente a mayor, Juan Carlos Amaya Méndez, asesinado el 9 de junio de 2025 en Sonsón, Antioquia”.

Así mismo, indicó la Policía: “La captura se produjo en Puerto Boyacá (Boyacá). Alias Manchas se encargaba de recaudar el dinero producto de extorsiones a comerciantes y ganaderos, así como de realizar acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública y sicariato en contra de habitantes de los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Berrío y Puerto Boyacá en el Magdalena Medio".

Policía lee derechos de capturado en el caso del mayor Amaya. Foto: Policía

La Policía también indicó que en medio del caso de Manchas, también fueron capturadas otras dos personas. “En esta acción policial, fueron capturados en Doradal (Antioquia) alias Ana María y en Bogotá alias Kevín, encargados de coordinar el recaudo de las rentas criminales y de adelantar tareas de seguimiento a la Fuerza Pública y reclutamiento de integrantes para esta estructura”.

“En el procedimiento fue neutralizado alias Cristian, criminal que había viajado a Ecuador posterior al homicidio del oficial y retornó a Remedios (Antioquia), donde se encontraba realizando actividades criminales en este departamento", añadió la Policía.

Operativo de la Policía en el caso del mayor Amaya. Foto: Policía

El crimen del oficial se dio cuando integrantes de la Policía se encontraban en una finca, en medio de las acciones de inteligencia para desarticular las acciones criminales del Clan del Golfo.

Al sitio llegó un comando armado de la organización delincuencial y atacó sin piedad a los policías donde resultó muerto el mayor Amaya.