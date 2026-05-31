Capturado alias Chalia, jefe del Clan del Golfo en el Chocó, acusado por atentar contra firmantes del Acuerdo de Paz.

En las últimas horas se registró la captura de uno de los máximos jefes de la banda criminal del Clan del Golfo que delinque en el departamento del Chocó.

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En el operativo adelantado en zona rural del municipio de Belén de Bajirá, fue detenido alias Chalia, presunto cabecilla del componente armado y componente criminal focalizado de la Subestructura Carlos Vásquez.

Esta organización, según información oficial, delinque en los municipios de Riosucio y Belén de Bajirá, en el Chocó, y en el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

Las autoridades confirmaron que Chalá cuenta con “aproximadamente once años de trayectoria criminal” en esta organización.

“Este sujeto se consolidó como una pieza fundamental dentro de la estructura criminal, ascendiendo desde integrante armado hasta convertirse en cabecilla de comisión armada”, añadieron.

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Los informes de inteligencia ubican su accionar delictivo por zonas estratégicas de Chocó y Antioquia, donde ejercía control criminal mediante homicidios selectivos, extorsiones, intimidaciones a la población civil, reclutamiento de menores de edad, narcotráfico y acciones armadas contra la Fuerza Pública.

El detenido coordinaba corredores utilizados para el tráfico de estupefacientes y el fortalecimiento de las economías ilícitas del Clan del Golfo.

Igualmente, era señalado como uno de los responsables de direccionar la producción y comercialización de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína, actividad que constituía una de las principales fuentes de financiación de la estructura criminal.

“Este individuo, que aparecía en el cartel de los más buscados y por el que se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones de pesos, tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego”.

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También es señalado de adelantar acciones violentas en contra de defensores de derechos humanos y firmantes de paz y sus familias.

En la misma acción militar también se incautó una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38 mm y munición para los mismos.

En la mañana de este domingo, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó un operativo en contra de una subestructura del Clan del Golfo entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca.