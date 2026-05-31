Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de mostrar su tarjetón y revelar su voto antes de sufragar en las elecciones presidenciales, que se celebran este domingo 31 de mayo.

El jefe del Ministerio Público aseguró que la acción de mandatario es una decisión personal y que, además, estaba en libertad de hacerlo.

“El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona no la vayan a perseguir, para que el patrono no lo bote del cargo, para que no le hagan ningún daño. Es una obligación, es una garantía. Cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, dijo.

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Posteriormente, cuestionado sobre si al dar conocer su voto por el candidato Iván Cepeda, el mandatario estaría influenciando a los votantes, Eljach afirmó que “cada ciudadano tiene la personalidad, el carácter, el conocimiento y la tranquilidad de ver si se deja influenciar o no”.

Presidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Por otra parte, el procurador manifestó su deseo que los comicios transcurran con normalidad.

“Estamos profundizando nuestras instituciones democráticas, diciéndole al mundo que aquí se hacen las cosas como la ley ordena, para que se haga escogencia de quienes tienen que estar al mando de las instituciones en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República”, subrayó.

Más de 10.000 funcionarios desplegados

El Ministerio Público desplegó este domingo un total 10.461 funcionarios para ejercer funciones de vigilancia preventiva e intervención. De ellos, 3.946 pertenecen a la Procuraduría General de la Nación, entre funcionarios del nivel central y territorial; 4.400 a las personerías municipales, y 2.115 a la Defensoría del Pueblo.

Así mismo, entre la Procuraduría y las personerías municipales se vigilarán las 3.505 comisiones escrutadoras habilitadas en todo el país. En Bogotá se cubrirán las 280 que operarán en esa circunscripción electoral.

La Procuraduría, dentro de su plan de vigilancia técnica, cubrirá los 35 sitios donde operarán los Centros de Recepción Telefónica (CRT), destinados a acopiar la información relacionada con el preconteo electoral, especialmente la transmisión y recepción de los datos contenidos en los formularios E-14 de mesa.

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De igual manera, hará presencia en los Puestos de Mando Unificado (PMU) encargados de monitorear las distintas situaciones que se presenten en el territorio nacional, entre ellos los liderados por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Centro Cibernético y de Ciberseguridad, así como aquellos que se implementen en los departamentos y la capital del país.