Abelardo de la Espriella domina en las búsquedas en Colombia, según Google Trends

Las búsquedas de Google suelen ser un indicador del interés que generan los temas o las personas entre los internautas, más en medio de una campaña electoral como la que se vive en Colombia, en la lucha por ganar la Presidencia de la República, para mirar cómo se mueven los votantes.

Así están las cuentas en el decisivo cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Durante la última semana, las búsquedas por los candidatos presidenciales que participan en las elecciones presidenciales subieron, particularmente por el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, quien ha mostrado un importante repunte en las diferentes mediciones.

Entre el pasado domingo, 24 de mayo, y el sábado 30, del mismo mes, las búsquedas por los candidatos fueron en ascenso, logrando los mayores picos al final de esta semana, en medio de la recta final del proceso.

En el caso de Abelardo de la Espriella, alcanzó un valor cercano a 100, que —de acuerdo con la plataforma— representa la máxima calificación en popularidad, mientras que Iván Cepeda le sigue de cerca con un máximo de 75 puntos en la última semana.

Búsquedas en Google Trends durante la última semana en Colombia sobre las elecciones presidenciales. Foto: Captura de pantalla

Paloma Valencia, por su parte, se ha mantenido en un rango bajo de búsquedas, por debajo de los 25 puntos que destaca el informe, lo que muestra la caída que se ha observado sobre la candidata del Centro Democrático en varias mediciones.

El comportamiento de los dos últimos días también muestra un dominio de Abelardo de la Espriella en las búsquedas en la plataforma. Entre las 11 a. m. del sábado 30 de mayo y las 8 a. m. del domingo, se han presentado dos picos.

El primero fue en la noche del sábado, en medio de la entrevista que tuvo el candidato de Defensores de la Patria con el creador de contenido Westcol. Allí alcanzó a llegar a los 100, tocando el rango máximo. Cepeda también presentó un comportamiento similar, pero lo máximo que alcanzó fue 75.

Búsquedas en Google Trends durante la última semana en Colombia sobre las elecciones presidenciales. Foto: Captura de pantalla

El otro pico se muestra en el inicio de la jornada de votación en Colombia, que arrancó sobre las 8 a. m. de este domingo, donde el candidato del Pacto Histórico y De la Espriella están entre las principales búsquedas en el país. La candidata del Centro Democrático se mantiene por debajo de los 25.

La plataforma de búsquedas permite medir el interés con base en varias variables. Una de las más importantes es la regional. El mapa que muestra Google permite ver que en casi todas las regiones hay mayor interés por Abelardo de la Espriella.

El color azul, que representa al candidato Abelardo de la Espriella, se impone en la mayor cantidad de regiones del país, mientras que el rojo, que representa al candidato del Pacto Histórico, apenas cubre ocho departamentos del país en los últimos dos días.

Búsquedas por los candidatos presidenciales en Google Trends. Foto: Captura de pantalla

En el mapa por regiones a lo largo de la última semana, entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se reparten las búsquedas, mientras que Paloma Valencia no aparece dominando en ningún departamento del país.