En medio de la jornada electoral que ya se adelanta en todo el país desde las 8 a. m., el candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó una fotografía junto a su familia con el desayuno, en el que se ve una caja de cereal con un tigre.

“Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país, nos jugamos la democracia”: Abelardo de la Espriella

“¡Gracias, Colombia! Mi familia y yo llevaremos siempre en el corazón el cariño que nos han brindado durante estos meses. Ha sido un privilegio recorrer esta patria maravillosa y encontrarnos con millones de colombianos que sueñan con un país mejor. Gracias por cada abrazo, cada palabra de aliento y cada muestra de afecto que nos han regalado”, dijo el candidato agradeciendo el respaldo de la ciudadanía.

Aunque aclaró que el voto es secreto, dijo que estaría pasando algo “curioso”. “Por toda Colombia están apareciendo unas cajas misteriosas que tienen un tigre. Nos vemos en las urnas. Que cada colombiano decida con libertad, con convicción y pensando en el futuro de nuestra patria”, agregó.

De la Espriella ha hecho una campaña alrededor de la figura del tigre, un elemento que ha sido exitoso para identificarlo y con el que se ha mostrado fuerte y combativo, como promete que será su gobierno si llega a la Presidencia.

El abogado ya votó en el colegio La Enseñanza, en el norte de Barranquilla, la ciudad de donde es oriundo. Allí llegó junto a su familia con un fuerte esquema de seguridad, mientras que la ciudadanía gritaba “tigre” y “presidente” y lo respaldaba con aplausos.

Abelardo de la Espriella votó en Barranquilla. Foto: AP Photo/Ivan Valencia

Horas antes, De la Espriella había enviado un mensaje a sus seguidores en el que dijo que se juegan la “democracia, la libertad y la institucionalidad”. “Les pido encarecidamente que salgan a votar el domingo temprano, a las 8 a. m., porque puede colapsar todo el sistema y los puestos de votación porque va a salir mucha gente. Eso es lo que me indica que está pasando en el exterior”, mencionó.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria es uno de los que más ha venido repuntando en las más recientes mediciones. Según la más reciente medición, cuenta con el 37,3 %, mientras que Iván Cepeda tiene el 38,7 %, por lo que estarían en empate técnico.

Asimismo, en Polymarket, la plataforma de mercado de predicción más grande del mundo, el tigre tiene un 66 % de probabilidad de quedarse con el triunfo, mientras que Iván Cepeda tiene el 35 % de posibilidad, Paloma Valencia suma un 1,5 % y Sergio Fajardo, el 1 %.