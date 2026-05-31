Presidente Gustavo Petro se refirió a una posible dictadura en su discurso de apertura de urnas

En la mañana de este domingo 31 de mayo, el presidente de la República, Gustavo Petro, encabezó el acto oficial de inauguración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Durante el evento de apertura de las urnas, el jefe de Estado pronunció una alocución institucional centrada en las garantías institucionales y el periodo de transición gubernamental.

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió respetar el resultado de la elecciones y evitar reclamos por “las vías de hecho”

El mandatario utilizó su intervención para responder a los señalamientos formulados por diversos sectores políticos durante su mandato respecto a la continuidad de su periodo presidencial.

“Mucho se habló desde el principio de mi gobierno de que aquí se iba a constituir una dictadura y que me iba a perpetuar en el poder, como si a mí me gustara el poder, y el poder no tiene más sentido que el poder del pueblo, no de nadie más”, manifestó el presidente.

Defensa de la alternancia institucional

Con este pronunciamiento, el líder del Ejecutivo rechazó las hipótesis sobre una presunta alteración del orden constitucional en el país, argumentando la ausencia de reformas normativas orientadas a modificar el sistema de votación vigente.

El presidente Gustavo Petro aseguró, durante la apertura de la jornada electoral, que quedó probado que nunca pensó quedarse en el poder: “Toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales no era cierta”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/F6clL4x2gQ — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

“Hoy se puede confirmar en los hechos mismos que toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales, etcétera, no eran ciertos. No he intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección”, sostuvo Petro.

El presidente concluyó que su ejercicio administrativo se limitará al periodo legalmente establecido y que la jornada electoral del día de hoy ratifica la estabilidad de los canales democráticos de la nación.Gusta