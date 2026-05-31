En el inicio de las elecciones para la primera vuelta presidencial, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó su discurso para la apertura de las mesas de votación en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital de la república.

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Durante su intervención, el mandatario local expuso los lineamientos de seguridad y convivencia que coordinarán la jornada de sufragio en las diferentes localidades de la capital. Galán enfocó sus directrices institucionales en tres ejes específicos orientados a la participación ciudadana, el respaldo a las autoridades de control y la neutralidad de los servidores del Estado.

Llamado a las urnas y respaldo a las autoridades electorales

El alcalde instó a los ciudadanos a concurrir a los puestos de votación desde las primeras horas del día para evitar aglomeraciones y contratiempos en los puntos de registro. “El llamado es a que salgan a votar, que voten temprano y de esa forma garantizamos el orden en la jornada”, manifestó el mandatario.

Como segundo punto, el alcalde enfatizó la importancia de mantener la confianza en el sistema de conteo y validación de datos.

“El segundo mensaje es de respeto por la institucionalidad electoral, por la Registraduría, por la Rama Judicial; son los garantes de este proceso, los respetamos y los apoyamos”, expresó inicialmente el mandatario local.

“Es fundamental que todas las autoridades respetemos el proceso, el resultado y las instancias legales y constitucionales; en caso de disputa, que por ningún motivo llamemos a vías de hecho, sino que utilicemos los canales legales e institucionales para dirimir cualquier inconformidad”, precisó.

Garantías democráticas desde el sector público

El gobernante de la capital finalizó su alocución recordando los deberes constitucionales que vinculan a todos los funcionarios del Estado durante el desarrollo de los comicios.

De acuerdo con el mandatario, el cuidado de la jornada no solo corresponde a la contención de factores de violencia externa, sino a la conducta de los administradores públicos.

“Todos los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el último funcionario, estamos obligados por la Constitución a dar las garantías a todos los que participan en este proceso”, puntualizó Galán.

El mandatario concluyó que el poder gubernamental no debe ser utilizado en favor de ninguna postulación particular, sino mantenerse exclusivamente al servicio de las garantías ciudadanas.