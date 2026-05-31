¿Cuándo sería la segunda vuelta presidencial de las elecciones en Colombia 2026? Estas son las fechas clave

De acuerdo con las recientes encuestas que han salido a la luz pública, los candidatos presidenciales Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia serían los más opcionados para llegar eventualmente a la Casa de Nariño, en reemplazo de Gustavo Petro.

Pero, si ninguno de ellos en la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo logra llegar a la mayoría de los votos del 50 % más 1, el país vivirá una segunda vuelta presidencial.

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Jornada que, de acuerdo con el calendario oficial de la Registraduría, se fijó para el 21 de junio. Allí solamente podrán competir dos candidatos; se trata de quienes obtuvieron las votaciones más altas para pasar a esa instancia.

Pero esa fecha es en Colombia, ya que para los ciudadanos que están por fuera del país se habilitará la segunda vuelta desde el 15 de junio al 20 del mismo mes. Un dato clave es que en esa jornada especial se queda en la Casa de Nariño el candidato que tenga la mayor cantidad de votación, sin importar el porcentaje, que sí se mide en primera vuelta.

Cabe señalar que la fecha de la posesión presidencial será el próximo 7 de agosto para el periodo constitucional 2026-2030.

Por otro lado, hace varios días la Registraduría reveló la cifra oficial de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto.

“Un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el periodo constitucional 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo”, manifestó la Registraduría a través de un comunicado.

Además indicó el organismo electoral: “De los ciudadanos aptos para sufragar, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación”.

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En ese orden de ideas, “40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural”, concluyó la Registraduría.