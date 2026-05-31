Elecciones presidenciales: así puede seguir el conteo de votos en tiempo real este domingo

Con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se llevan a cabo este domingo 31 de mayo en todo el territorio nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó los mecanismos oficiales para el seguimiento del conteo de votos.

Cómo consultar el puesto de votación para las elecciones de 2026; link de consulta

Las urnas permanecen habilitadas desde las 8:00 a.m. y el cierre de las mesas de votación está programado para las 4:00 p.m.

Una vez finalizada la jornada de votación, los jurados de mesa iniciarán el proceso de preconteo, que contempla el sellado de las urnas, la apertura de los contenedores frente a los testigos electorales, la separación de los tarjetones y el diligenciamiento de los formularios de resultados E-14.

Posteriormente, el material físico ingresará a bolsas de seguridad para la cadena de custodia, dando paso al escrutinio oficial por parte de las comisiones encargadas de certificar los datos finales.

Plataformas móviles para la consulta de resultados

Para la difusión de los datos preliminares, la autoridad electoral habilitó herramientas tecnológicas orientadas a facilitar el acceso a la información en tiempo real desde dispositivos móviles.

Conoce los canales disponibles para consultar los resultados preliminares de las elecciones presidenciales 2026.



Comunicado oficial 📰⤵️ pic.twitter.com/hTs8dJWn4O — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

“Los interesados pueden seguir los resultados preliminares de las elecciones en: apps ‘Elecciones Presidenciales 2026’ o ‘aVotar’, chatbot institucional, página web o redes sociales oficiales de la Registraduría Nacional”, informó la entidad.

La plataforma principal, denominada ‘Elecciones Presidenciales 2026’, está disponible para descarga sin costo en los sistemas operativos Google Play y App Store. Esta herramienta permite a los usuarios, tanto en el territorio nacional como en el exterior, revisar la evolución del escrutinio general y segmentado. A través de mapas interactivos, los ciudadanos pueden consultar el volumen de mesas informadas, el nivel de participación y la distribución de votos obtenidos por cada candidato a nivel nacional y por departamentos.

Canales alternativos de información oficial

La institución reiteró que, además de la aplicación principal, la ciudadanía dispone de otras opciones digitales para verificar el avance de los boletines informativos:

Aplicación móvil ‘aVotar’.

Chatbot institucional de mensajería automática.

Portal web oficial de la entidad (www.registraduria.gov.co).

Transmisiones en directo por las redes sociales institucionales.

La Registraduría Nacional recordó que los datos emitidos por estas plataformas durante la tarde del domingo corresponden al preconteo preliminar con fines informativos, mientras que los resultados consolidados con validez jurídica serán declarados por las comisiones escrutadoras durante las jornadas posteriores.