El registrador Hernán Penagos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, prorrogaron el memorando de entendimiento entre ambas instituciones que busca “optimizar el ejercicio de la función pública de impartir justicia”.

La extensión establece que durante los próximos dos años se mantendrá el intercambio de información entre las dos entidades en analítica de datos, inteligencia artificial y órdenes judiciales para el fortalecimiento de los procesos en la alta corte.

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Gracias a ese memorando la Corte Suprema de Justicia mantendrá su acceso a la información de la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) y la información biométrica para la validación de identidad de los sujetos procesales.

El acuerdo le permite a la Corte acceder de manera remota a esa información en el marco de las diligencias y audiencias que desarrolle.