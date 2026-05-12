Altas cortes y Contraloría respaldan la labor de la Registraduría en medio de críticas a las elecciones presidenciales

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrada Natalia Ángel Cabo, y el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, salieron a respaldar la labor de la Registraduría en medio de los cuestionamientos del presidente Petro y el Pacto Histórico sobre el software electoral.

Durante el foro La democracia también se construye conversando en la Universidad Externado, en Bogotá, el contralor Rodríguez destacó que lo más importante de las próximas elecciones a la Presidencia de Colombia es que se respeten los resultados de esa jornada.

“Para uno y para otro lado habrá ganadores y habrá derrotados, normal en una democracia, pero lo más importante, reitero, es que se acepten los resultados bajo un principio de credibilidad y confianza”, manifestó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

Acto seguido, la magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidente de la Corte Constitucional, también se sumó al respaldo a la Registraduría Nacional y al registrador Hernán Penagos, por la labor que han venido adelantando para las elecciones a la Presidencia que se avecinan el próximo 31 de mayo.

La magistrada Cabo manifestó: “Yo quiero sumarme al registrador; el registrador fue elegido de hecho por las cortes y realmente su seriedad y la transparencia como lleva a los procesos realmente hay que resaltarla y creo que yo me quiero sumar a este respaldo a la actuación del registrador”.

En ese mismo panel participó el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se sumó al respaldo al registrador Penagos y a la logística que ha venido adelantando la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.

El Pacto Histórico habla de preocupaciones y falta de condiciones en la auditoría y el software de las elecciones y le realiza peticiones a la Registraduría

“Desde la Corte Suprema de Justicia hemos respaldado la gran labor del señor registrador; ha dado confianza de un proceso electoral bien organizado, serio y yo creo que la ciudadanía también ha entendido que el buen actuar de la Registraduría, que ha dado cuenta de que al final las elecciones se pueden desarrollar con normalidad y sin ningún tipo de cuestionamiento”, manifestó el magistrado Lenis.

El respaldo de la Contraloría y las altas cortes a la Registraduría se da en medio de los cuestionamientos que han hecho el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico sobre la transparencia del software electoral que garantizará los resultados de las próximas elecciones.