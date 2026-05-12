Altas cortes y Contraloría respaldan la labor de la Registraduría en medio de críticas a las elecciones presidenciales

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, la vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrada Natalia Ángel Cabo, y el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, salieron a respaldar la labor de la Registraduría en medio de los cuestionamientos del presidente Petro y el Pacto Histórico sobre el software electoral.
Durante el foro La democracia también se construye conversando en la Universidad Externado, en Bogotá, el contralor Rodríguez destacó que lo más importante de las próximas elecciones a la Presidencia de Colombia es que se respeten los resultados de esa jornada.
A pocos días de las elecciones, la Corte Suprema, la Contraloría y la Corte Constitucional respaldaron a la Registraduría tras los cuestionamientos de Petro y el Pacto Histórico sobre el software electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vDWrhqKUr9— Revista Semana (@RevistaSemana) May 12, 2026
“Para uno y para otro lado habrá ganadores y habrá derrotados, normal en una democracia, pero lo más importante, reitero, es que se acepten los resultados bajo un principio de credibilidad y confianza”, manifestó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
Acto seguido, la magistrada Natalia Ángel Cabo, vicepresidente de la Corte Constitucional, también se sumó al respaldo a la Registraduría Nacional y al registrador Hernán Penagos, por la labor que han venido adelantando para las elecciones a la Presidencia que se avecinan el próximo 31 de mayo.
#Política | Registraduría anunció que presentará el código fuente del software de escrutinio de votos que se usará en las elecciones 2026.https://t.co/ZsYrqDXm2G— Revista Semana (@RevistaSemana) February 23, 2026
La magistrada Cabo manifestó: “Yo quiero sumarme al registrador; el registrador fue elegido de hecho por las cortes y realmente su seriedad y la transparencia como lleva a los procesos realmente hay que resaltarla y creo que yo me quiero sumar a este respaldo a la actuación del registrador”.
En ese mismo panel participó el magistrado Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se sumó al respaldo al registrador Penagos y a la logística que ha venido adelantando la Registraduría Nacional para las elecciones presidenciales.
“Desde la Corte Suprema de Justicia hemos respaldado la gran labor del señor registrador; ha dado confianza de un proceso electoral bien organizado, serio y yo creo que la ciudadanía también ha entendido que el buen actuar de la Registraduría, que ha dado cuenta de que al final las elecciones se pueden desarrollar con normalidad y sin ningún tipo de cuestionamiento”, manifestó el magistrado Lenis.
El respaldo de la Contraloría y las altas cortes a la Registraduría se da en medio de los cuestionamientos que han hecho el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico sobre la transparencia del software electoral que garantizará los resultados de las próximas elecciones.