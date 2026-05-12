El representante a la Cámara Wilmer Carrillo se presentó a la sesión de las comisiones conjuntas del Congreso a pesar de que fue condenado en primera instancia por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

En contra de Carrillo aún no existe una orden de captura; sin embargo, la justicia le señala por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la reconstrucción del puente Puerto León, infraestructura ubicada sobre el río Zulia, en la vía Agualasal–Puerto León, en Puerto Santander.

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La Corte Suprema ordenó una pena de ocho años de prisión, le condenó a pagar una multa superior a los 69.000.000 y le inhabilitó para ejercer cargos públicos por un periodo de más de ocho años.

La condena se debe a problemas que ocurrieron cuando fue secretario de Infraestructura de Norte de Santander, al contratar las obras para el puente con la misma empresa que había hecho los estudios técnicos.