La Comisión de Acusación tiene frenada la investigación contra la campaña de Petro: mientras decreta pruebas, el CNE votará el pliego de cargos

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes avanza a paso lento frente a la investigación por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro, en comparación con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no ha perdido tiempo.

¿Por qué los congresistas Uribe, Arizabaleta y Carrillo no indagaron por el avión y sus vuelos cuando tuvieron el expediente en sus manos, y ganaron tiempo?

La Comisión de Acusación, que reclamó competencias para investigar a Petro y mantuvo congelado el pliego de cargos durante dos meses en el CNE, también solicitó la declaración de la tesorera Lucy Aidee Mogollón para el 26 de septiembre a las once de la mañana. Sin embargo, ella declaró el 14 de agosto de 2023 ante el CNE.

“Cuando ingresé a la campaña, él (Ricardo Roa) me había dicho que era para la tesorería y yo tenía muy claro cuáles eran las funciones. Sin embargo, para mí todo fue muy claro, porque me dijeron: ‘Usted es una persona externa que está llegando a la campaña, no confiamos en usted. Entonces, para la designación de los recursos económicos, yo como gerente voy a tener la persona que será mi directo pagador. Él es quien se va a encargar del manejo del token, es Sebastián Caicedo’”, detalló Mogollón.