Denuncian a Petro en la Comisión de Acusación por el presunto delito de incitación al odio

La acción la presentó el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco, quien argumentó que desde la Casa de Nariño hay una estigmatización en contra de quienes no respaldan las políticas de Petro.

Petro generó turbulencia en redes: dijo que quienes le dicen “fuera Petro” son “asesinos” y “ricos” que no se aguantan a un piel “café de leche”

A juicio del activista, el presidente Petro no puede usar calificativos en contra de la los ciudadanos que se han expresado libremente en los diferentes escenarios del país y le recordó que Colombia todavía es una democracia.

“La ciudadanía se ha expresado en los estadios, las calles, los hogares ante una asfixia sobre el costo de los alimentos, combustibles , la inseguridad y escasez de medicamentos, entre tantas cosas más. Marchamos para defender nuestro país, nadie atraviesa Cables en el portal Américas que acaban vidas, no se bloquean ambulancias, se respeta el comercio”.

Ángela Benedetti se rebela de frente contra Petro: “Jamás se me ha cruzado por la mente empuñar un arma” y se suma al “fuera Petro”

¿Cuáles fueron las palabras de Gustavo Petro?

“No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”, indicó en su intervención.

Así mismo, durante su intervención agregó que eso pasa porque “no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones; que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.