Advierten que Petro sabe que violó topes electorales y por eso habla de golpe de Estado: “se victimiza y llama a su primera línea”

Y es que seis de siete magistrados del CNE que estuvieron en sala plena votaron la semana pasada para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del Pacto Histórico se estudie de inmediato y sin más dilaciones . Buscan establecer si se violaron, o no, los topes electorales.

“Ningún ciudadano está por encima de la Ley. El presidente de la República debe ser ejemplo de esto y Gustavo Petro no puede estar pensando que puede estar violando la Ley y ser indultado cuantas veces quiera. Ya en una ocasión fue indultado por estar violando la Ley cuando era guerrillero y ahora que es presidente de la República, pues tiene que dar ejemplo ” , indicó el congresista en Vicky en Semana.

“Es importante entender que este señor -el presidente Petro- , todo lo que no le gusta, o todo en lo que se ve incriminado, todos los escándalos que le han estallado, él amenaza con decir que es que le quieren dar un golpe de Estado. Esto para poder llamar a sus defensores de la calle; A la primera línea, a sus aliados violentos que pueda tener ”, agregó el senador de Alianza Verde.

El congresista del uribismo fue enfático en decir que, administrativamente, no hay duda de que la campaña Petro presidente violó los topes electorales. “Esto lleva al país, al Congreso, y a la Comisión de Acusaciones, a un punto en el que no habíamos estado hace muchos años en Colombia y sobre el cual no se pueden permitir dilaciones”, resaltó.