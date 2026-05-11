Concejal de Rivera, Huila, renunciaría para aspirar a la alcaldía: esto se sabe

Aún no han pasado las elecciones presidenciales de 2026 y en algunas regiones de Colombia ya se comienza a mover la arena política. En el municipio de Rivera, en el departamento del Huila, SEMANA conoció que ya se estaría ‘cocinando’ la renuncia del concejal Samuel Gutiérrez Losada del partido Alianza Social Independiente (ASI).

“Lo que no se sabe es por qué partido político va a aspirar, porque lo que se entiende es que renunciaría al concejo y también a ese partido para lanzarse como alcalde”, dijo una fuente del cabildo a esta revista.

Este es uno de los municipios imperdibles para visitar en el Huila. Foto: Alcaldía Municipal de Rivera/API.

A Gutiérrez se le conoció por varios proyectos que propuso en ese municipio, como el de memoria histórica, que busca fortalecer la identidad cultural.

Aún no hay nada oficial y se espera que sea el mismo cabildante quien confirme lo que pasará con su futuro.