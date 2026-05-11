Delegados del MinInterior se reúnen con los indígenas misak para escuchar sus reclamos al Gobierno

En las últimas horas llegaron más de 10 chivas con cientos de indígenas de la comunidad misak, quienes manifiestan tener reclamos en contra del Gobierno nacional.

Más de 500 indígenas del pueblo Misak llegarán nuevamente a Bogotá a reclamarle al Gobierno Petro por incumplimientos

Ante esta situación, delegados del Ministerio del Interior tenían programada una reunión a las 2 p. m. en el Centro Administrativo Nacional en Bogotá para escuchar sus preocupaciones.

En la capital del país había alerta pues hace unas semanas indígenas pertenecientes a esta comunidad retuvieron a funcionarios del Ministerio del Interior, quienes no pudieron salir del lugar a lo largo de la jornada.

Asimismo, en otra ocasión reciente, habían llegado hasta el Palacio San Carlos, sede de la Cancillería, donde intentaron entrar a la fuerza.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, le había pedido al Gobierno nacional que se atendieran estos reclamos para evitar afectaciones para los bogotanos, que no tendrían que ver con este conflicto por incumplimientos en el Cauca.