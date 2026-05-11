Santa Fe vs. América de Cali: Inteligencia Artificial predice marcador final y quién clasifica

Independiente Santa Fe y América de Cali jugarán este martes, 12 de mayo, por la vuelta de los cuartos de final en la Liga BetPlay 2026-l. El clásico de rojos tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con los cardenales ejerciendo de locales.

La revancha se dará tres días después del partido de ida, donde América y Santa Fe empataron a un gol en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El tanto del león fue gracias a Hugo Rodallega, mientras que para la mecha empató Adrián Ramos.

⚽🦁 ¡Golazo de Rodallega! ¡Gran definición dentro del área para poner el 1-0 contra América!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/s0SFZDQb14 — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

⚽👹 ¡Leyenda de América! ¡Cabezazo de Adrián Ramos para poner el 1-1 contra Santa Fe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/toeEuXyBNr — Win Sports (@WinSportsTV) May 10, 2026

Ahora, la expectativa está puesta en cómo quedará el juego de vuelta de este martes. A ello respondió la IA, advirtiendo que la llave se resolverá con un cerrado marcador, aunque serían los leones quienes celebrarían.

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“Santa Fe le va a ganar al América 1-0 y va a clasificar”: Inteligencia Artificial

Gemini lo vaticina: “El marcador será “Santa Fe 1 - 0 América de Cali”. ¿Se cumplirá? La expectativa está completamente puesta en este duelo, donde el ganador irá a la semifinal contra el vencedor entre Junior y Once Caldas.

“Un partido cerrado, de mucha táctica fija, definido por un chispazo de Hugo Rodallega o una jugada de balón detenido, aprovechando que el América tendrá que arriesgar más de la cuenta”, explica la IA.

Y añade: “Tras el empate 1-1 en el Pascual Guerrero el sábado pasado, la serie llega abierta pero con ventaja estratégica para el León. Históricamente, Santa Fe sabe gestionar muy bien los partidos de vuelta en Bogotá bajo presión, donde el desgaste físico de la altura suele pasarle factura a los equipos del Valle en los últimos 20 minutos”.

Además, destacó el duelo de artilleros entre Hugo Rodallega y Adrián Ramos: “Ambos marcaron en la ida, demostrando que la jerarquía está intacta. Sin embargo, Hugo Rodallega suele ser mucho más determinante en El Campín. Hay mucha confianza en el delantero cardenal”.

Para la IA, Adrián Ramos y Hugo Rodallega serán determinantes en el juego de vuelta entre Santa Fe y América de Cali. Foto: Oficial Santa Fe / Colprensa

¿Qué canal pasa Santa Fe vs. América de Cali por los playoffs de Liga BetPlay?