Revelan las dos condiciones de Mourinho para llegar al Real Madrid: Benfica de Richard Ríos, atento

Toma cada vez más fuerza, en la prensa europea, la posibilidad de que José Mourinho se convierta en entrenador del Real Madrid para la temporada 2025-2026. Ya viene de varias semanas atrás el rumor, y si se confirma, se sabría solo hasta el final de este curso.

En medio de las especulaciones, apareció una información que detalla las dos peticiones que José Mourinho le estaría haciendo al Real Madrid si quieren contar con sus servicios por segunda vez, tras los que ya prestó a la casa blanca de 2010 a 2013.

José Mourinho dirigiendo al Real Madrid en 2011. Foto: Getty Images

Las dos peticiones de Mourinho para llegar al Real Madrid

Fue AS el medio que detalló los pedidos: “En primer lugar, a Mourinho le gustaría tener peso en las decisiones que se vayan a tomar, no tanto en cuanto a los nombres, pero sí sobre las posiciones que se tienen que reforzar”.

Y “en segundo lugar, Mourinho tiene en la cabeza la estructura de la entidad. No es cuando al organigrama, la dirección deportiva o la dirección de fútbol, pero sí en cuanto a que se respeten las jerarquías y el trabajo de todas las áreas”.

Afirman que el Real Madrid se va a mover en cuanto al tema Mourinho con el pasar de los días. Sin embargo, todo depende de lo que pase con Benfica, actual equipo de The Special One y donde dirige al colombiano Richard Ríos.

En Benfica de Richard Ríos, atentos a los rumores de Mou con Real Madrid

Richard Ríos se convirtió en una pieza clave para Mourinho en el mediocampo del Benfica. Es titular casi que indiscutido y aporta con buenos desempeños, junto a sus compañeros, para que el cuadro portugués pelee en la parte alta de la tabla, con miras a una clasificación a Champions League.

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“Mourinho está feliz en el Benfica, esa vuelta al hogar que le ha permitido volver a estar más cerca de su casa y de su familia y poder entrenar a un equipo histórico como Las Águilas, donde empezó su carrera. Con todo y como es lógico, el hecho de que el Madrid finalmente se lanzara a por su fichaje cambiaría todo para él”, añade As.

Eso quiere decir que la expectativa en Benfica también sería demasiado grande sobre qué decisión tomará finalmente José Mourinho en cuanto a su futuro. Una salida al Real Madrid los obligaría a buscar un nuevo entrenador que se acomode rápidamente a lo que busquen las directivas, algo que, a priori, pareció entender muy bien Mou.